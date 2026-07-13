Licitada la reurbanización del Pasaje Abellanas

El Ayuntamiento de Huesca ha sacado a licitación las obras de reurbanización del Pasaje Abellanas, con un presupuesto base de 183.764,14 euros, IVA incluido. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas de forma electrónica, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, hasta el próximo 30 de julio.

La actuación contempla la renovación integral de este espacio, que tiene una superficie aproximada de 712 metros cuadrados y forma de U, con dos conexiones con la calle del Parque y un acceso peatonal hacia la plaza de Navarra. El pavimento actual está formado por una calzada asfaltada deteriorada y bacheada y por aceras estrechas de hormigón, también deterioradas.

El proyecto plantea transformar el pasaje en una plataforma única, manteniendo tanto los accesos peatonales como la entrada de vehículos autorizados a los inmuebles y aparcamientos existentes. El nuevo pavimento se ejecutará con hormigón desactivado con árido visto y contará con pendientes hacia el eje del pasaje para facilitar la recogida de las aguas pluviales.

En los encuentros con la calle del Parque y en la conexión peatonal hacia la plaza de Navarra se instalará pavimento guía accesible, con textura diferenciada y contraste respecto al pavimento general. La actuación garantizará un itinerario peatonal accesible, continuo y sin escalones, con las tapas, registros y demás elementos completamente enrasados.

Las obras incluirán también la renovación de las redes de abastecimiento de agua y saneamiento, una nueva conexión de saneamiento con la calle del Parque y la instalación de canalizaciones de reserva para futuras necesidades de los servicios urbanos. Asimismo, se sustituirán los equipos interiores de los faroles existentes por tecnología LED, manteniendo el actual sistema de alumbrado situado en las fachadas. La actuación se completará con la colocación de papeleras con separación para el reciclaje y pilonas con elementos reflectantes para evitar el paso o estacionamiento indebido de vehículos, sin interferir en el itinerario peatonal ni en los accesos autorizados.

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado y contará con un plazo de ejecución de cuatro meses.