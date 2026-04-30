Turismo

Libros recupera su patrimonio minero de azúfre y paleontológico

La localidad turolense de Libros recupera su patrimonio fomentando el turismo. A partir de julio se contará con una nueva ruta que dará a conocer el pasado minero de este municipio, conociendo cómo eran las minas de azufre y cómo son las casas cueva en la que vivían los mineros. Una ruta que será un atractivo turístico para Libros y como reclamo para toda la comarca.

Lourdes Funes

Teruel |

Casa cueva donde vivían los mineros de Libros/Comarca Comunidad de Teruel

Desde la comarca Comunidad de Teruel se refuerza el programa Dinoexperience con un nuevo proyecto de turismo sostenible en la localidad turolense de Libros. Esta nueva propuesta, como indica el alcalde Raúl Arana, consiste en “descubrir el patrimonio que tenemos, en este caso, las minas de azufre. Es una ruta circular de aproximadamente dos horas y media que comienza en la iglesia donde explica cómo era el pueblo, se va a ver las casas-cuevas dónde vivían los mineros y que se están rehabilitando. La ruta finaliza en una de las bocaminas principales por donde salía la vagoneta con el azufre”.

Las minas de Libros existen desde 1777, al menos desde donde hay registros, pero en 1906 cambió la industria química y en 1956 se cerraron las minas. Fue entonces cuando comenzó a vaciarse el pueblo, “antiguamente en el poblado minero vivían unas 2.500 personas y ahora en Libros vivimos 50”, recuerda el alcalde.

Este proyecto se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos europeos Next Generation-EU y Arana está convencido de que podrá ser un foco de atracción para poder disfrutar de toda la comarca, además de complementar los atractivos paleontológicos hallados en estas zonas de minas de azufre de Libros. Se trata de fósiles de ranas, serpientes y anfibios, muy específicos y que están en un perfecto estado de conservación.

En principio, el alcalde Raúl Arana confía en que a comienzos del mes de julio se pueda recorrer ya esta nueva ruta, después de haber ampliado y adecuado el sendero turístico en el entorno de las minas, se va a mejorar su accesibilidad y seguridad.

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