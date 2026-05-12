Inquietud en el comercio de Delicias por la oleada de atracos

El barrio de Delicias está siendo particularmente azotado por una actividad delictiva creciente que ha llevado a la alcaldesa a pedir a la Delegación del Gobierno que convoque la Junta Local de Seguridad, que se celebrará el próximo 25 de mayo. La presidenta de la Agrupación de Comerciantes de Calle Delicias, Sandra Sanz, reconoce que hay intranquilidad en el sector por este aumento de robos y atracos. "Hay unos hechos innegables y que no son puntuales. Esto nos ha sobrepasado un poco", explica.

En las últimas semanas, los comerciantes están viendo como aumenta la presencia de Policía Nacional y Policía Local en el barrio "porque esto hay que frenarlo de alguna manera", señala Sandra Sanz. Mientras, desde VOX relacionan el aumento de la delincuencia con el fenómeno migratorio. Así lo expresa el concejal Armando Martínez en sus redes sociales, donde recuerda que la tasa de inmigrantes en Delicias es del 52%. "El aumento de la inmigración, especialmente la inmigración ilegal, trae consigo el aumento de la criminalidad", señala en una publicación.

Sin embargo, la presidenta de los comerciantes de la calle Delicias matiza. "El barrio ha cambiado y es verdad que hay mucha más inmigración, pero no tenemos ningún problema con la inmigración", aclara. Reconoce que es un privilegio ser un barrio multicultural donde están representados todos los continentes, "pero nadie que venga a delinquir es bienvenido en este barrio, sea de la procedencia que sea".