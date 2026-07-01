Inaugurada la nueva pista multideportiva de la calle Zacarías Martínez

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y el concejal de Deportes, Leopoldo Carranza, han inaugurado este miércoles la nueva pista multideportiva ubicada en la calle Zacarías Martínez, en el barrio del Perpetuo Socorro, una nueva infraestructura que amplía la oferta de espacios deportivos al aire libre de la ciudad y favorece la práctica deportiva entre vecinos de todas las edades. La actuación, ejecutada por la empresa SportOcioPlus, S.L., ha supuesto una inversión municipal de 76.857,81 euros (IVA incluido) y responde al compromiso del Ayuntamiento de Huesca por seguir mejorando las instalaciones deportivas de los barrios y promover hábitos de vida saludables.

La nueva pista se encuentra situada en el parque ubicado entre los pasajes Río Cinca y Río Flumen y ha sido diseñada para la práctica de diferentes disciplinas deportivas. Está equipada para la práctica de fútbol sala, balonmano y baloncesto, convirtiéndose en un espacio versátil que permitirá a niños, jóvenes y familias disfrutar del deporte en un entorno accesible y seguro.

Para la instalación de esta infraestructura se ha aprovechado la solera de hormigón existente, cuyo buen estado de conservación ha permitido reutilizarla, reduciendo la necesidad de realizar nuevas obras previas y optimizando tanto los recursos económicos como el impacto de la actuación. La actuación ha contado con la implicación de diversas áreas del Ayuntamiento de Huesca para su puesta en marcha. La pista está construida con una estructura de acero galvanizado y paneles de polietileno de alta densidad (HDPE), materiales que destacan por su elevada resistencia, durabilidad y bajo mantenimiento. Además, dispone de un cerramiento perimetral que garantiza la seguridad de los usuarios durante la práctica deportiva.

La instalación se completa con porterías reglamentarias, canastas a la altura oficial y el marcaje correspondiente para las distintas modalidades deportivas, ofreciendo un espacio plenamente equipado para el desarrollo de la actividad física.