El IEA aumenta sus fondos de Sender gracias a una donación de Marcelino Peñuelas

El Instituto de Estudios Altoaragoneses incorpora a sus fondos una donación especial del profesor e investigador Marcelino C. Peñuelas amigo personal de Sender. Se trata de dos cuadros pintados por el propio Sender, grabaciones originales de las entrevistas que le realizó Peñuelas, manuscritos, correspondencia personal, primeras ediciones de sus obras y un amplio archivo fotográfico, cedido por su hija Anita, que se ha desplazado desde Seatle hasta Huesca para hacer realidad esa donación. Peñuelas fue autor de Conversaciones con Ramón J. Sender, un texto clave para conocer de manera directa la voz, las ideas y la memoria literaria del escritor altoaragonés, tal y como ha explicado Susana Villacampa, directora del Instituto de Estudios Altoaragoneses.

A partir de esta incorporación, ha señalado Susana Villacampa, “estamos trabajando en la reedición de Conversaciones con Ramón J. Sender, manteniéndolo lo más fiel posible al original y con comentarios de José Domingo Dueñas, director del Área de Lengua y Literatura del IEA y especialista en la figura del escritor. El objetivo es recuperar para los lectores actuales un texto clave para conocer de manera directa la voz, las ideas y la memoria literaria de Sender, y hacerlo además desde una lectura actualizada y contextualizada”.

Por otro lado, este año se conmemora el 125.º aniversario del nacimiento de Sender en Chalamera y en este marco, el IEA impulsa distintas actividades para reivindicar la vigencia de su obra y a acercarla a nuevos públicos. Entre ellas, en junio y septiembre se celebrarán visitas teatralizadas en Chalamera en torno a la figura del escritor.