"Huesca en tránsito" bate todos los récords con más de 17.000 asistencias

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La exposición “Huesca en Tránsito. Crónica sentimental de una década” se ha convertido en la muestra más visitada de la historia de la Sala de Exposiciones de la Diputación Provincial de Huesca. Desde su inauguración, el pasado 18 de septiembre, hasta su clausura este pasado domingo, ha registrado 10.862 visitas y participaciones didácticas, mientras que el conjunto de la programación cultural ha reunido más de 17.000 asistencias. Hasta ahora el récord lo ostentaba la muestra Marcelino, el príncipe de los payasos (2017-2018) con 8.500 visitantes.

Un récord de público que refleja el interés despertado por una propuesta que ha permitido a varias generaciones reencontrarse con una etapa decisiva de la historia cultural y social de Huesca. Más allá de las cifras, el balance de Huesca en Tránsito destaca por la calidad del proyecto expositivo y su carácter colectivo ya que, en la muestra, comisariada por Alberto Gabarre, José Ignacio Callén y Jesús Bosque, han colaborado más de 180 personas.

En conjunto, la programación cultural vinculada a Huesca en Tránsito ha sumado 17.162 asistencias, incluyendo la exposición, las actividades organizadas por la Diputación y los conciertos promovidos por el Ayuntamiento de Huesca. Aunque la exposición haya cerrado sus puertas, Huesca en Tránsito deja también un importante legado cultural. La Diputación ha editado el libro “Huesca en Tránsito. Crónica sentimental de una década”, escrito por José Ignacio Callén, a lo que se suma la grabación y distribución del vinilo “Huesca en Tránsito. Re-make/Re-model”, que reúne doce canciones de grupos oscenses de los años ochenta reinterpretadas por formaciones musicales actuales.