La DPH abre la exposición que recorre los años 80 en Huesca

La Sala de Exposiciones de la Diputación de Huesca se ha transformado por completo para trasladar al visitante al ambiente social, musical y creativo de los años ochenta a través de la muestra "Huesca en Tránsito. Crónica sentimental de una década”. Fotografías, recortes de prensa, fanzines, carteles, discos y otros materiales de la época reconstruyen el color y la atmósfera de la Huesca de los ochenta, hasta el punto de recrear el mítico bar Tránsito con parte de su mobiliario original.

Comisariada por Alberto Gabarre, José Ignacio Callén y Jesús Bosque, ha contado con la colaboración de más de 180 personas. La exposición se inaugura este viernes, jornada en la que la música tendrá protagonismo con el concierto a las 21’30 horas en la plaza de San Voto, de Kiev Cuando Nieva, Will Spector y Los Fatus y Copiloto.

La muestra recupera una década en la que Huesca descubrió nuevas músicas, nuevas formas de diversión y otras maneras de crear y encontrarse. En ese contexto, en 1984 abrió sus puertas el bar Tránsito, que durante sus seis años de existencia se convirtió en punto de encuentro de músicos, artistas, diseñadores, DJs, fotógrafos y otros protagonistas de la vida cultural de la ciudad.

La Diputación ha editado además el libro “Huesca en Tránsito. Crónica sentimental de una década”, de José Ignacio Callén, y el vinilo “Huesca en Tránsito. Re-make/Re-model”, que reúne 12 canciones de grupos oscenses de los años ochenta reinterpretadas por formaciones de la escena musical actual. La muestra se ha visto complementada con una amplia programación organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Huesca. Así, habrá mesas redondas los días 23 de septiembre, 7 y 28 de octubre; un ciclo de cine con “Deprisa, deprisa”, “Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón”, “Arrebato” y una sesión de cortometrajes oscenses; además de intervenciones murales en directo de Javier Romera, Alfredo Cabañuz, José Ángel Enciso y Fernando Hatake, acompañadas por distintas sesiones de DJs. La programación culminará el 15 de noviembre, a las 18’30 horas en los Porches de Galicia, con Domador, Lassi.0, Naxmax y Kikemán DJ. Ese día será además el que se cierre la exposición.