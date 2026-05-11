Diosas fest une la creación artística de mujeres de un lado y otro del Pirineo

Huesca y Altos Pirineos unen fuerzas para organizar el Diosas Fest, un festival transfronterizo y multidisciplinar que busca poner en valor el arte de las mujeres creadoras. Un evento que se celebrará del 18 al 20 de septiembre en la plaza de toros de Huesca y del 25 al 27 de septiembre en L’Abbaye de l’Escaladieu, en Bonnemazon. Ambos espacios mostrarán la diversidad y riqueza de las expresiones artísticas desarrolladas por mujeres a través de música, artes escénicas, ilustración, artesanía, cine, mediación cultural, gastronomía o procesos de creación colectiva. Un proyecto que nace con la voluntad de construir un espacio cultural compartido entre Aragón y el sur de Francia, tal y como señalaba Maryse Beyrié, diputada de Turismo y Relaciones Transfronterizas del Departamento de Altos Pirineos.

Impulsado por la productora oscense Nut Producciones y el departamento de Altos Pirineos, cuenta además con la colaboración del Ayuntamiento de Huesca, la Diputación Provincial y el Gobierno de Aragón. Estela Rasal, de Nut Producciones, confía en que no solo sea un intercambio cultural para los creadores sino también para el público de un lado y otro del Pirineo.

La programación en Huesca el 19 de septiembre incluirá, entre otros, una jornada dedicada a las artes escénicas, gastronomía, un mercado artesano, una propuesta de stand-up, protagonizada por las actrices Yolanda Blanco, Minerva Arbués, Irene Alquézar y música en directo, con las actuaciones de la zaragozana Erin Memento, el trío francés La Poison y el nuevo proyecto musical de Ruth Lorenzo. Rasal ha subrayado que el Diosas fest nace con vocación de continuidad.