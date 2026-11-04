Huesca Más Inclusiva celebra diez años "haciendo la vida más fácil"

LEER MÁS CADIS celebra con un vermú los diez años de Huesca más inclusiva

El proyecto “Huesca Más Inclusiva” cumple 10 años y lo hace un con balance más que positivo. A lo largo de este tiempo se ha superado la idea de que la accesibilidad es quitar barreras arquitectónicas y gracias al trabajo de instituciones, empresas y organizaciones, en la provincia cada vez hay más gente que puede vivir mejor. El proyecto que nació en Huesca ciudad, ha logrado en estos diez años más de 84 alianzas estratégicas en el territorio altoaragonés y consolidado apoyos en comarcas y municipios aliados como Sobrarbe y Sabiñánigo. Sara Comenge, presidenta de CADIS Huesca, reconoce que ahora el reto se centra en consolidarlo, avanzar en la concienciación y que sirva también para promocionar la provincia y la comunidad autónoma.

Entre las instituciones implicadas se encuentra la DPH que este año ha destinado al proyecto 55.000 euros. La diputada delegada de Recursos Humanos y Servicios Sociales, Lola Ibort, ha recordado la apuesta especial de la casa para mejorar la accesibilidad universal de todos los municipios con una partida cercana a 1’6 millones de euros. Ya se han llevado a cabo proyectos en Tamarite de Litera y Estadilla y la idea es exportarlos a otros municipios. De la mano de Cadis, la Diputación ha desarrollado además planes de accesibilidad en algunos eventos como el Festival SoNna con la instalación de una plataforma en la Cartuja de las Fuentes para permitir el acceso a personas con movilidad reducida.

También el Ayuntamiento de Huesca aporta anualmente 25.000 euros a “Huesca Más Inclusiva” pero su apoyo va más allá con ejemplos como el nuevo edificio municipal denominado “Espacio Conexión Barrio de San José” al que se trasladará en poco espacio de tiempo el Hotel de Asociaciones. También ha felicitado a Cadis la alcaldesa de Sabiñánigo, Berta Fernández, cuyo ayuntamiento también forma parte del proyecto donde han actuado en aspectos sociales, urbanísticos y relacionados con el empleo. La misma ha puesto en valor de manera especial el Centro de Atención Temprana “Carlos López Otín”, que gestiona Cadis Huesca y que da servicio al municipio y al entorno.

Entre las empresas participantes, presente ha estado también el grupo Avanza que lleva ocho años trabajando de la mano con la Coordinadora para mejorar la calidad de vida de las personas a través de la movilidad. Su director José Ramón Lasierra sostiene que la accesibilidad va más allá de poner una rampa de acceso a un autobús y ha señalado algunas medidas adoptadas como el uso del lenguaje de signos o los bucles de inducción magnética para personas con problemas auditivos.