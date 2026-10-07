Huesca lanza una amplia programación de Halloween pensando especialmente en los jóvenes

El Ayuntamiento de Huesca ha preparado una amplia programación de Halloween 2026 para convertir esta celebración en una gran cita de ciudad dirigida a la infancia, las familias, los adolescentes y la juventud oscense. El programa, que cuenta con un presupuesto cercano a los 12.000 euros, se concentrará los días 30 y 31 de octubre en diferentes espacios municipales y puntos de la ciudad.

El viernes 30 de octubre, a partir de las 17’30h en la Ludoteca Candeleta, los más pequeños, acompañados por sus familias, podrán participar en un taller de manualidades para elaborar sus propias bolsas para la recogida de caramelos. La programación se intensificará el sábado con la “Gran Fiesta de los Peques Monstruosos” en la Plaza de Navarra donde se instalará una discomóvil infantil tematizada de 19 a 20’30 horas. Además, la plaza contará con un punto de reparto de caramelos impulsado por la Ciudad de las Niñas y los Niños.

Uno de los objetivos de este año pasa por reforzar las propuestas dirigidas específicamente a los adolescentes, en este sentido, se celebrará una nueva edición del Escape Room “La Torre de los Horrores”, especialmente dirigido a jóvenes de 12 y 13 años. La actividad contará con tres sesiones durante la tarde, requerirá inscripción previa y tendrá una capacidad máxima de 40 participantes por sesión. También el Centro Juvenil Z51 tendrá un papel protagonista. Entre las 18’30 y las 20’30 horas acogerá un Túnel del Terror, organizado por el programa Quedamos de la Red de Ocio Juvenil. Halloween continuará durante la noche en la Plaza de Navarra, que entre las 23 y las 2 horas, se convertirá en el punto de encuentro del público joven. La programación musical estará encabezada por DJ Ballesteros, referente nacional, que estará acompañado por DJ SATUSONIC como artista invitado.

El Ayuntamiento quiere que la celebración combine diversión y convivencia con responsabilidad. Por ello, durante la noche estará presente el programa municipal Huesca te Cuida Joven, que desarrollará acciones de información, sensibilización y prevención frente al consumo de alcohol y trabajará en la reducción de riesgos asociados al ocio nocturno.