Huesca empieza a utilizar el agua de las piscinas para la limpieza viaria

Coincidiendo con el cierre de las piscinas municipales de verano, el Ayuntamiento de Huesca ha puesto en marcha la reutilización del agua de los vasos para las labores de limpieza viaria de la ciudad, una medida que permite optimizar los recursos disponibles y avanzar hacia una gestión municipal más eficiente y sostenible. Esta actuación, que ya se ha desarrollado con éxito en años anteriores, permite dar un segundo uso a más de 3.700 metros cúbicos de agua, evitando desechar un recurso que puede ser aprovechado para las tareas habituales de limpieza de calles y espacios públicos.

El proceso se ha iniciado en las piscinas de la Ciudad Deportiva Municipal José María Escriche y continuará el lunes en las piscinas municipales de San Jorge, una vez finalizada la temporada de baño este domingo. Los servicios municipales de limpieza viaria utilizan diariamente entre 25.000 y 30.000 litros de agua para desarrollar sus diferentes trabajos. De esta forma, el volumen almacenado actualmente en el conjunto de las piscinas municipales permitirá garantizar el suministro necesario para estas labores durante varias semanas.

Solo los dos vasos de las piscinas de la Ciudad Deportiva José María Escriche cuentan con una capacidad conjunta de 2.265 metros cúbicos, mientras que el volumen disponible en el conjunto de las instalaciones municipales supera actualmente los 3.700 metros cúbicos.