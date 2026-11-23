El Gobierno aragonés ha exigido la firma inmediata por parte del Ejecutivo central del convenio del Fondo de Inversiones para Teruel correspondiente a 2026, que asciende a 86 millones de euros y está cofinanciado al 50% por ambas instituciones.

La vicepresidenta, Mar Vaquero, critica el retraso que acumula este convenio, que asegura que es reiterado en los distintos ejercicios. También apunta a la incertidumbre que genera en el territorio, ya que a partir del 29N el Gobierno pasará a estar en funciones y podría no rubricarse.

Vaquero acusa al Ejecutivo central de agraviar y maltratar a la provincia turolense, al comprometer los proyectos estratégicos que se financian con ese Fondo a través del programa Lanza Teruel.

Por ello, el Gobierno aragonés ha remitido varias comunicaciones al Gobierno central para acelerar la firma. Desde el Ministerio de Política Territorial aseguran que se firmará en fechas próximas.