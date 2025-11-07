El Consejo de Ministros aprobará el martes los 36,5 millones del FITE

El Consejo de Ministros del próximo martes dará luz verde a los 36,5 millones de euros correspondientes al Fondo de Inversiones de Teruel, FITE. La misma cantidad que el gobierno de Aragón para destinar hasta 73 millones entre ambas administraciones.

Así lo ha anunciado la ministra, Pilar Alegría, un año después del encuentro entre el presidente aragonés, Jorge Azcón, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, donde acordaron la ampliación del FITE en los próximos dos años para alcanzar los 86 millones de financiación.

Alegría ha destacado que el objetivo es "no solo mantener el FITE, sino también mejorar su financiación en un claro compromiso de la mejora de las condiciones de vida de la gente que vive en Teruel por parte del Gobierno de España".