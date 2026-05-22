Los floristas confían en que la llegada del calor anime la participación en el Zaragoza Florece

Esta edición propone como premisa creativa 'El jardín que imaginamos', proponiendo una reinterpretación entre naturaleza, ciudad y creatividad y presentando cada espacio como una obra única que dialoga con el entorno y el público para convertir el Parque Grande en un museo al aire libre. El evento vuelve a contar con algunos de los artistas florales más destacados a nivel nacional e internacional.

Alejandro Moreno participa por segundo año en el Mercado de las Flores, donde negocios locales y de fuera venden sus flores y plantas. Lejos de temer las previsiones meteorológicas que anuncian temperaturas muy altas para esta época del año, cree que la llegada del calor ayudará a llenar el parque. "Yo esto contento porque el calorcito incita a la afluencia". Y cuenta que mientras las plantas estén a la sombra y no les falte el agua no hay temor al calor.

Para este año se han incorporado algunas novedades como el espacio experimental La Placita by Enbotella, junto al Monumento a la Exposición Hispano-Francesa, que cuenta con programación musical y se incorpora por primera vez como espacio protagonista tras su reapertura el Jardín Botánico, que acoge propuestas musicales y artísticas inspiradas en la botánica. No faltará la oferta gastronómica con una veintena de foodtrucks para todos los gustos o la Zona Picnic, junto al escenario principal y el set de DJ's, donde se concentra el público más joven.