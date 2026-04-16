Finalizado el nuevo andador que enlaza Huesca con el IES Pirámide

LEER MÁS El Ayuntamiento de Huesca recepciona las obras de ampliación de la red de vías ciclables

El nuevo andador que une la ciudad de Huesca con el IES Pirámide ya está terminado. Una actuación muy demandada que tanto por este centro educativo de secundaria como por la Escuela Politécnica del campus oscense que además enlaza hacia el municipio incorporado de Cuarte. El proyecto ha actuado sobre un recorrido de casi 2.000 metros, diseñado para permitir la circulación compartida y segura de peatones y bicicletas, con una anchura mínima general de 2 metros. De este modo, se mejora la seguridad, la accesibilidad y la continuidad de los itinerarios peatonales y ciclistas en este entorno de la ciudad.

Iván Rodríguez, concejal de Urbanismo, subrayaba que esta actuación incluye mejoras de accesibilidad, pavimentación y señalización. En distintos puntos del itinerario se han ejecutado ampliaciones de la anchura pavimentada mediante solera de hormigón conectada a la existente y pavimentación con baldosa hidráulica, además de la instalación de elementos de protección en zonas con desnivel o cuneta. También se han adecuado los pasos de peatones y los cruces con viales mediante rebajes de bordillos y reconstrucción de vados, y se ha reforzado la señalización tanto horizontal como vertical.

Otro de los aspectos más destacados de la intervención es la incorporación de iluminación en aquellos tramos que carecían de ella. En concreto, se han instalado 42 farolas solares autónomas con una separación aproximada de 20 metros, de modo que el recorrido cuenta ahora con iluminación desde la zona del cementerio municipal hasta el final del itinerario, mejorando notablemente su uso en horario nocturno. Las obras han supuesto una inversión de 375.000 euros. De este modo el Ayuntamiento oscense completa la red de vías ciclables entre la ciudad y los barrios rurales, sumando más de 37 kilómetros adaptados para la circulación de las bicicletas con seguridad.

El siguiente "reto" a nivel de movilidad, ha apuntado la alcaldesa, Lorena Orduna será la modificación del servicio del autobús urbano. En breve la ciudad contará con una nueva línea de autobús urbano C4 que va a unir el Parque Tecnológico Walqa, al IES Pirámide y a la Escuela Politécnica Superior, dando cumplimiento a una larga reivindicación de empresas, trabajadores y comunidad educativa de este entorno. Para Orduna, todas estas mejoras en la movilidad urbana, "reflejan el crecimiento de la ciudad y la adaptación a las necesidades de sus usuarios".