Las Fiestas pararán cinco minutos por una nueva agresión sexual en Zaragoza

Cuando se cumple una semana desde que comenzaran las Fiestas del Pilar de Zaragoza, los actos festivos se pararán cinco minutos para condenar el segundo caso de agresión sexual ocurrido durante estos días. Una mujer sufrió una agresión sexual en la madrugada del jueves 15 al viernes 16 de octubre en un local de la calle Santa Isabel del Casco Histórico. La víctima ha presentado una denuncia por tocamientos y el presunto agresor ha sido detenido.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha activado el protocolo previsto para condenar este tipo de actos. Las fiestas se pararán a las 17:00 del viernes 16 de octubre durante cinco minutos y el equipo de Gobierno ha convocado un minuto de silencio al mediodía frente a la Casa Consistorial. En una entrevista en Onda Cero, la alcaldesa, Natalia Chueca, lamenta que este tipo de actos sigan ocurriendo en el siglo XXI.

Unas fiestas de récord

De momento son ya más de 2.300.000 personas que han participado en las actividades programadas durante las fiestas. De la jornada del jueves destaca la afluencia a las actividades infantiles de Río y Juego. También el arrejuntamiento peñista con más de 6.000 personas, o las más de 26.000 acumuladas desde el inicio de Fiestas en los museos y exposiciones de la ciudad, con La Lonja a la cabeza.

En esta recta final de las fiestas destaca una nueva edición del ZGamer. La oferta de juego en la Sala Multiusos del Auditorio se amplía con 211 puestos simultáneos, frente a los 170 del año anterior, y por primera vez cuenta con la presencia de Nintendo. Además, han reforzado la zona de simulación de conducción y se suman las de realidad virtual, torneos abiertos y comunitarios, además de espacios de juego libre para ordenador y consola.

De cara al último fin de semana festivo, Zaragoza volverá a recibir a miles de visitantes que vendrán a disfrutar de la recta final de las celebraciones. De hecho, la ocupación en los hoteles de la capital repunta y volverá a rozar el 90%. Todavía quedan muchos actos por delante en escenarios como el Espacio Zity o la Estación del Norte. Son días para disfrutar de las fiestas.