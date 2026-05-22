El festival Spin trae a Huesca el espectáculo de gran formato de "The Whale Street"

Huesca acoge hasta el 23 de mayo la tercera edición del Spin Festival. Una cita que “mantiene su esencia como una propuesta cultural abierta, pensada para acercar la cultura a la ciudadanía” con actuaciones en la calle, dirigidas a todos los públicos y repartidas por distintos espacios de la ciudad. Un formato que vuelve a apostar por el espacio público como punto de encuentro cultural.

Entre las principales incorporaciones de esta edición, está presencia de las artes plásticas dentro de la programación, así como el refuerzo de la Plaza General Alsina con una propuesta intergeneracional este sábado, que funcionará como un “festival dentro del propio festival”. Este espacio acogerá la actuación del grupo La Azotea, cabeza de cartel de esta edición, una banda emergente que se ha consolidado rápidamente en el panorama musical con un estilo influenciado por referentes como Pereza u Oasis.

Hoy viernes tendrá lugar uno de los grandes espectáculos de esta edición: “The Whale Street, relato de una epopeya humana”, de la compañía Cie CPPP. Se trata de una propuesta itinerante de gran formato inspirada en la obra Moby Dick, que recorrerá desde Santo Domingo hasta el centro de la ciudad combinando música en directo, circo y danza. La presencia de una gran ballena transformará el espacio urbano en un escenario vivo, ofreciendo una experiencia inmersiva para todos los públicos.

El Spin Festival cuenta con una instalación fija "El Laberint", que se abrirá al público esta tarde a las 18 horas en la plaza de San Antonio. Además, esta tarde a las 18,30 horas en Bendita Ruina, habrá un espectáculo de Circo Contemporáneo. y a las 20 horas en el Olimpia, la compañía de Javier Aranda ofrecerá el espectáculo Saeta.