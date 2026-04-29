El Spin Festival se adelanta a mayo y traerá a "La Azotea"

Huesca acogerá del 21 al 24 de mayo la tercera edición del Spin Festival. La alcaldesa, Lorena Orduna, y la concejal de Cultura, Sonia Latre, han dado a conocer el cartel oficial y han avanzado parte de la programación de este festival que “mantiene su esencia como una propuesta cultural abierta, pensada para acercar la cultura a la ciudadanía”, ha señalado Orduna, con actuaciones en la calle, dirigidas a todos los públicos y repartidas por distintos espacios de la ciudad. Un formato que “ya ha demostrado su éxito”, ha añadido Orduna, y que vuelve a apostar por el espacio público como punto de encuentro cultural.

Como novedad destacada, la alcaldesa ha explicado que este año se ha decidido modificar las fechas de celebración, debido a la alta concentración de eventos en el mes de octubre. De este modo, el festival se traslada a mayo con el objetivo de diversificar la oferta cultural a lo largo del año y favorecer una mejor distribución de las actividades.

Entre las principales incorporaciones de esta edición, la alcaldesa ha señalado la presencia de las artes plásticas dentro de la programación, así como el refuerzo de la Plaza General Alsina con una propuesta intergeneracional el sábado 23 de mayo, que funcionará como un “festival dentro del propio festival”. Este espacio acogerá la actuación del grupo La Azotea, cabeza de cartel de esta edición, una banda emergente que se ha consolidado rápidamente en el panorama musical con un estilo influenciado por referentes como Pereza u Oasis.

Asimismo, el viernes 22 de mayo tendrá lugar uno de los grandes espectáculos de esta edición: “The Whale Street, relato de una epopeya humana”, de la compañía Cie CPPP. Se trata de una propuesta itinerante de gran formato inspirada en la obra Moby Dick, que recorrerá desde Santo Domingo hasta el centro de la ciudad combinando música en directo, circo y danza. La presencia de una gran ballena transformará el espacio urbano en un escenario vivo, ofreciendo una experiencia inmersiva para todos los públicos. Además, el Spin Festival contará con una instalación fija en la plaza de San Antonio, como viene siendo habitual.

Por su parte, la concejal de Cultura, Sonia Latre, ha sido la encargada de presentar el cartel oficial del festival, obra del ilustrador oscense Karalang Fatty, artista visual de origen gambiano que representa el talento emergente de la ciudad. Latre ha destacado que, pese a su juventud, el autor ha desarrollado un lenguaje artístico propio y reconocible, combinando influencias del cartoon clásico, el anime, los videojuegos y la cultura urbana. El cartel se inspira en la relación entre el imaginario animal —en concreto, el universo felino— y el lenguaje de la moda como forma de expresión contemporánea. A través de esta combinación, el artista construye un personaje con una identidad marcada, que transmite una energía rebelde y una potente presencia escénica. La obra refleja valores como la libertad, la expresividad y la autenticidad, conectando con los lenguajes visuales actuales y acercando el arte a nuevos públicos desde una perspectiva fresca y accesible.

En el apartado económico, el presupuesto total del festival asciende a 158.500 euros, lo que refleja una apuesta firme por la cultura como motor de dinamización social y económica. El Ayuntamiento de Huesca asume la mayor parte de la financiación, reafirmando así su compromiso con este proyecto. A esta se suman 30.000 euros de instituciones colaboradoras, además, el SPIN Festival cuenta con financiación de los proyectos europeos de cooperación transfronteriza EKO - Pirineos de Circo y Pyrenart II, ambos cofinanciados por el FEDER a través del Programa Interreg-POCTEFA. No obstante, se trata de un presupuesto abierto, sujeto a la resolución de convocatorias pendientes y a posibles ajustes durante la ejecución.

La presentación ha concluido con la invitación a la ciudadanía a participar en el festival y disfrutar de la cultura en la calle. Desde el Ayuntamiento han señalado que en las próximas semanas se continuará desvelando el resto de la programación de un evento que sigue consolidándose como una cita cultural de referencia en Huesca.