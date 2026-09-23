Femoga recupera la presencia de animales en su 40 edición.

Sariñena acogerá este próximo fin de semana la 40 edición de FEMOGA la Feria industrial, agrícola y ganadera de Los Monegros. En sus cuatro décadas de historia, FEMOGA ha desarrollado su trayectoria de manera paralela al avance de la agroalimentación en la comarca monegrina y convirtiéndose en una cita ineludible para el sector agrario altoaragonés, que mira también al futuro. El vicepresidente de la Diputación, Ricardo Oliván, ha puesto en valor la perseverancia, el buen hacer y la capacidad de adaptación de esta feria que ha sabido combinar "veteranía y renovación".

La feria, que ocupará 74.600 metros cuadrado, cuenta este año con más de 360 firmas participantes. Habrá concursos, jornadas, talleres, demostraciones, una amplia exposición de maquinaria agrícola y este año destaca la presencia física de animales en el recinto ferial, tras su ausencia por motivos sanitarios en ediciones anteriores, tal y como ha destacado Francisco Villellas alcalde de Sariñena.

En concreto, la feria contará con ganado ovino, vacuno y caprino, además de aves, conejos, distintas razas de perros, caballos y asnos, con una presencia destacada de razas vinculadas a Aragón como la Rasa Aragonesa, el vacuno pirenaico, la Gallina del Sobrarbe, el Pavo Oscense, el Can de Chira o el Mastín del Pirineo. Entre las citas que se recuperan figuran el Concurso Aragonés de Chotos, que alcanza su 30ª edición, y el Concurso Monográfico del Mastín del Pirineo, además de las subastas y concursos de Rasa Aragonesa y el campeonato de perros pastores.

Durante estos tres días, ha explicado el alcalde Francisco Villellas, Sariñena se convierte en un punto de encuentro para empresas, agricultores, ganaderos, distribuidoras, cooperativas y profesionales. Se generan contactos y conocen nuevos clientes y proveedores, se abren oportunidades comerciales y se cierran operaciones, algunas en las semanas posteriores a la feria.

Las jornadas técnicas continúan teniendo su peso específico en la programación. Este año se abordarán cuestiones como el mercado cereal, el agua el relevo generacional, la genética, el bienestar, animal, inteligencia artificial, eficiencia energética o las nuevas oportunidades ligadas a la energía. El objetivo es que los participantes puedan conocer las novedades, resolver dudas, encontrar herramientas útiles para lleva a cabo su trabajo y les ayuden a la toma de decisiones.

En esta ocasión Lanaja será municipio invitado y el alto Gállego la comarca invitada. En las últimas ediciones el número de visitantes a FEMOGA rondó los 40.000, cifra que esperan consolidar.