“Estamos haciendo que Huesca esté viva, se mueva y atraiga economía”

LEER MÁS Huesca acogerá en noviembre la gala de las estrellas Michelín

En una entrevista en Más de Uno Huesca, la alcaldesa de la ciudad Lorena Orduna ha sacado pecho del “efecto Huesca". Orduna considera que este fenómeno es más que patente tal y como lo demuestra el hecho de que la ciudad haya sido sede, entre otros eventos, del Tour del Talento el pasado febrero o que en noviembre vaya a acoger la celebración de la Gala Michelín 2027. "Estamos muy contentos ya que para Huesca va a suponer un retorno económico que se valora en más de cuatro millones de euros, además de la proyección que supone para que Huesca suena a nivel nacional e internacional como destino durante todo el año”, ha señalado la alcaldesa.

Para Orduna, “el fenómeno Huesca es más que un eslogan por todas las cosas que están pasando en la capital oscense”. La alcaldesa subraya que nada pasa por casualidad. “Todo tiene un proceso y mucho trabajo detrás. Hemos sido capaces de competir y de ganar frente a otras ciudades muy importantes. Y es que aunque seamos una ciudad de medio tamaño, no hemos querido renunciar a una proyección nacional internacional porque creemos que Huesca lo merece y hay que seguir apostando por el gran valor y el talento que tenemos en la ciudad y en la provincia”, ha añadido la alcaldesa.

Sobre las obras de los edificios de Santa Clara, la alcaldesa ha informado de que se espera que las obras finalicen esta primera semana del mes de junio, lo que no significa que los vecinos puedan entrar a su casa, ya que no sólo hay que acabar las obras de los pilares, sino que también hay que acometer el sistema de saneamiento de las arquetas, que se ha encontrado perjudicado y, en parte, ello explica que la humedad subiera a los pilares y se produjera la carbonatación.

La dirección de obra apuntó la posibilidad de que los vecinos pudieran volver a su casa en agosto. Mientras que el Ayuntamiento cuando dio la orden de desalojo habló de un año como posible fecha de regreso. En este punto, la alcaldesa ha dicho que las obras van bien pero que hay que ser cautelosos. No obstante, su deseo es que antes de las fiestas pueda retirarse el vallado de la plaza Santa Clara. Asimismo, ha señalado que se está en la recta final de las obras en la calle Padre Huesca, que espera que puedan estar acabadas próximamente, ya que es una zona muy transitada durante las fiestas de San Lorenzo.