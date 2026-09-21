Escolares de Ayerbe, Almudévar y Tierz conocen cómo actuar ante un incendio

La Semana de la Prevención de Incendios acerca estos días a escolares de Ayerbe, Almudévar y Tierz consejos básicos de prevención. El objetivo es formar a la población en conocimientos básicos de autoprotección, que les permitan identificar los riesgos de incendio que pueden presentarse en el hogar, centros educativos, lugares de trabajo, espacios de ocio u otros entornos. A través de estas actividades, se enseña no solo a prevenir, sino también a actuar correctamente en situaciones de riesgo.

La presidenta de la Comarca de la Hoya de Huesca, Mónica Soler ha agradecido la participación de más de 500 escolares procedentes de colegios y centros rurales agrupados de la zona, quienes disponen de transporte gratuito facilitado por la propia comarca.

Entre otras actividades, en los centros escolares de las tres localidades participantes podrán realizar prácticas con extintores con fuego real y se instalará la “Casa del Humo”, un espacio interactivo que permite a los participantes vivir una experiencia realista sobre cómo actuar ante un incendio. Ignacio Farjas, inspector jefe del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios confía en que gracias a estos consejos se podrán mejorar los tiempos de respuesta. Insiste en que resulta esencial instruir tanto a alumnos como a docentes para aplacar conatos y responder ante emergencias.

El responsable del programa de prevención de Fundación MAPFRE, Antonio García Infanzón señalaba que a pesar de que consideramos la vivienda como el lugar más seguro los datos demuestran que la mayoría de los fallecidos por incendio se encontraban en sus hogares. De hecho el último Estudio de Víctimas de Incendio, realizado en 2024, señala que en ese año 234 personas fallecidas en siniestros en España, de las cuales 172 perdieron la vida en el interior de su propia vivienda.

Por su parte el director gerente de la Asociación Profesional de Tecnicos de Bomberos (APTB), Gabriel Muñoz ha señalado que el 94% de las víctimas mortales perece en su domicilio, advirtiendo de que "el 70% de los muertos en un incendio en su casa son por intoxicación" antes de que les alcance el fuego. Otro dato destacable según Muñoz es que el 60% de los siniestros mortales se produce de noche y que el 50% afecta a mayores de 65 años, de los cuales la mitad vive en soledad.

Acciones como llamar al 112 o mantener cerrada una puerta resultan fundamentales a la hora de evitar la propagación de un incendio. Tanto García Infanzón como Muñoz han insistido en la necesidad de contar con un detector de incendios en el domicilio. Estos aparatos tienen un coste asequible y resultan fundamentales para salvar vidas. Por ello el director gerente de APTB ha criticado que solo sea obligatoria su instalación en viviendas de nueva construcción, a diferencia de lo que ocurre en otros países.

Entre otros consejos de prevención, Muñoz también ha incidido que salir a la escalera puede ser una trampa mortal cuando nos encontramos ante un incendio. Y finalmente, ha recomendado no cargar el móvil de noche ya que esto puede provocar un sobrecalentamiento de la batería o un fallo en el cargador puede desencadenar un fuego.