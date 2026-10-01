Entra en vigor el nuevo Reglamento de Circulación de Huesca con el foco en los usuarios vulnerables

Hoy entra en vigor la Reforma del Reglamento General de Circulación que pone el foco en los denominados usuarios vulnerables de la vía. En la provincia de Huesca, con esta nueva normativa se busca revertir las cifras de siniestralidad, que afectan especialmente a ciclistas y motociclistas.

Entre los principales cambios, los usuarios de vehículos de movilidad personal tendrán que tener mínimo 15 años y portar obligatoriamente casco de protección y chaleco reflectante. Además, a partir de octubre de 2027 deberán contar con alumbrado permanente. Por su parte, los guantes de protección y el calzado cerrado pasan a ser obligatorios para los conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores.

También se refuerza la protección de los ciclistas en vías interurbanas con el uso obligatorio del casco, la reducción de la velocidad en los adelantamientos al menos 20 kilómetros por hora menos respecto al límite máximo de la vía y manteniendo una distancia lateral mínima de 1,5 metros. Según la jefa provincial de tráfico, Margarita Padial, se trata de evitar cifras de siniestralidad como las de este año, con dos motoristas fallecidos y otros dos ciclistas.

También hay cambios dentro de las ciudades. Los ciclistas circularán preferentemente por el centro del carril y los vehículos a motor que circulen detrás deberán mantener una distancia mínima de cinco metros. Además, las bicicletas podrán circular en ambos sentidos en determinadas calles de un único carril limitadas a 30 km/h.

Otra de las novedades afecta a los conductores de coches en autopistas y autovías. Cuando haya una retención y los vehículos estén detenidos o circulen a paso de peatón, deberán apartarse para dejar libre un corredor de emergencia destinado a ambulancias, bomberos, Policía y otros servicios prioritarios. En vías con dos carriles, los vehículos se desplazarán hacia ambos extremos para dejar un espacio central. En carreteras de tres carriles, los vehículos situados en el izquierdo se desplazarán hacia ese mismo lado, mientras que los de los carriles central y derecho deberán hacerlo hacia la derecha, creando el corredor entre el carril izquierdo y el central