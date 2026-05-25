Empieza el proceso del duelo para el zaragocismo

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Tras varias temporadas 'coqueteando' con el descenso, el Real Zaragoza será equipo de Primera Federación la próxima temporada. Es el desenlace por "la incompetencia de muchísima gente durante dos décadas", según el jefe de deportes de Onda Cero Aragón, Fran Castarlenas, quien también pide prudencia con el mensaje del regreso inminente a Segunda. "Dime algo a lo que aferrarme para pensar que volveremos, pero nadie te sabe decir nada", señala.

En el mismo sentido se pronuncia la periodista del Diario Marca, Sonia Gaudioso. "Me sorprende que parece que se está intentando convencernos de que el descenso es bueno", ha señalado. Y ha puesto el ejemplo del Deportivo de La Coruña, que ayer consiguió el ascenso a Primera, pero tardó cuatro temporadas en salir de la Primera Federación.

Sobre los cambios del Real Zaragoza, Gaudioso es contundente. "A mí me genera muchas dudas que los mimos que han hundido al Real Zaragoza vayan a ser los mismos que vayan a reestructurarlos". Igualmente crítico es el jefe de deportes de la Televisión Autonómica, Pedro Hernández, quien tiene claro lo que tiene que cambiar para que el Zaragoza salga del pozo. "Tendría que cambiar todo. Yo creo que el propio consejo de administración se define a sí mismo en la salida de pata de banco de poner el dinero invertido, ayer, en el comunicado; porque si con esa inversión el Real Zaragoza no sólo no es capaz de subir a Primera, sino que baja a Primera RFEF, habla de cómo están hechas las cosas".

En El Periódico de Aragón, Jorge Oto ha destacado que antes de hablar de medidas hay que afrontar el duelo. "Esto es un luto. Primero hay que llorarlo, luego asumirlo y cumplir con todas las fases pertinentes antes de volver a pensar en agarrarse a algo". De momento, lo único a lo que agarrarse es despedir la temporada con dignidad el próximo domingo contra el Málaga. Desde la Federación de Peñas, su presidente, José Manuel Fábregas, señala que no han decidido si llevarán a cabo algún acto de protesta. "Organizar protestas lleva un desgaste tremendo. La semana pasada estuvimos muy volcados y la participación fue mucho menos de lo que esperábamos".