Economía destinará 17,5 millones al DAT Alierta

LEER MÁS El presupuesto de Aragón para 2027 asciende a 9.549 millones de euros

La responsable de Economía, Eva Valle, gestionará 319 millones de euros, un 23% menos que en las cuentas de 2024 por la conclusión de proyectos vinculados a fondos europeos. El proyecto estrella, el Distritito Tecnológico de Aragón (DAT Alierta) recibirá 17,5 millones de euros.

El programa Volveremos tendrá una partida de 5 millones y habilitarán un fondo de 10 millones para empresas emergentes. El presupuesto incluye la puesta en marcha del Plan Industrial de Aragón, ayudas para la innovación y la internacionalización. Valle también destaca una iniciativa para la digitalización de las pymes que contará con 2,5 millones de euros.

Agricultura

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación dispondrá de 718 millones de euros en las cuentas de 2017, un 3% más que en 2024. La consejera, Arancha Simón, destaca el refuerzo de las partidas para seguros agrarios y la financiación de programas para relevo generacional y incorporación de los jóvenes al sector. Además, incluye ayudas para los profesionales que tengan que realizar inversiones estructurales y cambios en sus explotaciones agrarias para cumplir con las nuevas exigencias de la Unión Europea. El presupuesto es de 3 millones de euros.