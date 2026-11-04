El presupuesto de Aragón para 2027 asciende a 9.549 millones de euros

LEER MÁS Aragón incrementará en un 20% el presupuesto de Educación para 2027

Desde el Gobierno aragonés señalan que este incremento se debe al crecimiento económico y las nuevas inversiones. Destaca el aumento en las partidas destinadas a políticas sociales. Los presupuestos incluyen rebajas fiscales. Por ejemplo, la bonificación del impuesto de sucesiones al 99% para descendientes y cónyuges, además para tutores o cuidadores de personas con discapacidad. Las arcas autonómicas dejarán de ingresar entre 15 y 20 millones de euros por este concepto.

Además, se reduce en un cuarto de punto el tramo autonómico del IRPF para los tramos por debajo de 52.500 euros, lo que supondrá un ahorro para los aragoneses de hasta 45 millones de euros. El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, cree que las cuentas favorecen el bienestar de los ciudadanos.

Los presupuestos prevén deducciones para familias numerosas de hasta 600 euros anuales y ayudas para fomentar la natalidad de entre 1.000 y 5.000 euros con un 20% más para personas que viven en el medio rural.

Las cuentas pactadas entre PP y VOX prevén un incremento del presupuesto en educación del 24%, un 15% en Sanidad hasta superar los 3.100 millones de euros, un 20% en Bienestar Social y un 45% en vivienda para el impulso de la construcción de pisos públicos.

Unos presupuestos que incluyen el concepto de prioridad nacional, ya que ahora para acceder a ayudas exigirán la residencia fiscal en España en los últimos cuatro años. El vicepresidente del Gobierno aragonés, Alejandro Nolasco, señala que con este requisito VOX cumplen con sus compromisos.

El Gobierno aragonés ya ha remitido este proyecto de ley de presupuestos a las Cortes para que inicien su trámite parlamentario. A partir de este viernes, comenzarán las comparecencias de los consejeros para detallar las cuentas de su área. El debate a la totalidad será el 12 de noviembre y después se abrirá el proceso de presentación de enmiendas.

El calendario prevé que las Cortes aprueben los presupuestos de forma definitiva el 22 de diciembre. La presidenta de las Cortes, María Navarro, confía en la aportación de todos los grupos parlamentarios.