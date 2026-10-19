La DPH culmina la mejora del acceso a Castanesa-Fonchanina

La Diputación ha terminado los trabajos de ensanche y mejora de los 1,6 kilómetros del acceso a Castanesa y Fonchanina dotando a la vía de un ancho razonable, de manera que permite el cruce en condiciones de seguridad de los vehículos circulando en ambos sentidos. En total se ha dotando a la carretera de una anchura de 6,20 metros.

La inversión de la actuación ha sido de más de 2,3 millones de euros, de los que prácticamente la mitad se ha dedicado a medidas de contención y estabilización de taludes, ya que dada la inclinación de la ladera era inviable realizar terraplenes y casi todos los tramos de ensanche se han realizado mediante desmonte, llegando en algún caso a más de 15 metros de altura. Además de la obra principal, también se ha actuado en una obra de emergencia en las proximidades de Fonchanina para contener un deslizamiento del terreno que se produjo en noviembre de 2025.

Como ha señalado el diputado de Obras, Álvaro Bescós, “esta ha sido una actuación condicionada por la orografía y por la necesidad de trabajar con especial atención en la estabilización del terreno. El objetivo técnico ha sido disponer de un acceso más funcional y seguro para la circulación habitual entre ambos núcleos. Durante la ejecución también ha sido necesario atender el deslizamiento registrado en las proximidades de Fonchanina. Con la obra ya terminada, la vía queda preparada para dar continuidad a futuras actuaciones que puedan desarrollarse en este entorno.”

El acceso mejorado es el primer tramo de la vía para acceder a la futura ampliación de la estación de esquí de Cerler por Castanesa. En este sentido, la Diputación está preparando también el convenio con el ayuntamiento de Montanuy para la ejecución de la variante de Fonchanina que dará continuidad a esta carretera.