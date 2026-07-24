Dos puntos violeta y mucha información para evitar agresiones sexuales en Huesca

Para lograr unas fiestas libres de acoso o agresiones sexuales, el Ayuntamiento de Huesca lanza un año más la campaña "¿Preguntas por Ángela?" que ha diseñado el Foro Municipal de Igualdad y a la que se han sumado muchas otras entidades como la Asociación de Hostelería, los farmacéuticos, firmas como Avanza y las propias peñas recreativas. Este año se ha querido hacer un guiño especial a los servicios generales del Ayuntamiento encargados de aplicar todas las acciones de la campaña, desde colocar lonas o pegatinas hasta instalar el punto violeta a pie de calle.

Una campaña que se extiende durante todo el año, pero que cobra mayor protagonismo con motivo de San Lorenzo. Se han editado de nuevo folletos de mano que incluyen toda la información de los recursos que la población tiene a su alcance. Información que será visible también en los principales escenarios y grandes espacios festivos de San Lorenzo.

A lo largo del mes de julio, ya en las piscinas municipales se pueden ver lonas con toda la información y del 1 al 8 de agosto, se reforzará esa presencia de carteles y QR en la Estación Intermodal y en el transporte urbano de la ciudad. Además, los denominados enclaves amigos, aquellos establecimientos hosteleros y comerciales que colaboran, estarán también identificados con pegatinas por ejemplo en las barras o los baños.

La semana antes de las fiestas será uno de los momentos clave de la campaña. El lunes 3 se colocará una caseta en la plaza Concepción Arenal donde se llevarán a cabo dos talleres para reforzar todavía más la sensibilización. El día 7 de agosto, a las 20'30 horas, el Foro Municipal de Igualdad celebrará una concentración en la plaza Concepción Arenal, desde donde partirá hacia la rotonda de Forges para instalar un elemento físico representativo de la campaña “¿Preguntas por Ángela?”.

Ya en plenas fiestas, habrá dos puntos violeta, el Caivis, ubicado cerca del Palacio de Congresos, que reforzará su horario de atención presencial, y la caseta que el Ayuntamiento instalará en la plaza Concepción Arenal. Se suman además los Servicios Sociales que durante las fiestas tendrán una atención prioritaria a situaciones sensibles. Con esta campaña y las acciones programadas, se hace un llamamiento a la participación activa y que seamos los propios ciudadanos quienes podamos también protegernos unos a otros.

Para dar la mejor respuesta, la campaña ha incluido una sesión de formación celebrada el pasado 22 de julio con gran participación. En 2025 alrededor de 250 personas pasaron por los puntos violetas durante las fiestas principalmente para solicitar información.