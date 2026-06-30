Detenido tras cometer un robo con violencia y portando cien gramos de hachís cuando intentaba abandonar la ciudad

La Policía Nacional de Huesca detuvo el pasado 29 de junio a un joven por un delito de robo con violencia y un delito contra la salud publica. Sobre las 6:15 de la madrugada del pasado domingo 28 de junio se recibió un una llamada en la sala de emergencias CIMACC del 091 alertando de que una joven se encontraba en la vía publica, en las proximidades de la zona deportiva, con diversas lesiones y un ataque de ansiedad a consecuencia del robo con violencia del que acababa de ser víctima, en el que un individuo abordándola por detrás le quito el bolso de un tirón lanzándola al suelo, lo cual le ocasionó diversas lesiones

La madrugada del día siguiente a los hechos , una patrulla uniformada localizó al presunto autor de la agresión cuando se adentraba en la Estación Intermodal, al parecer con la intención de abandonar la ciudad. El individuo que portaba sobre 105 gramos de hachis fue detenido por un delito de robo con violencia y un delito contra la salud pública y trasladado a Comisaria. Se da la circunstancia que el detenido había sido denunciado el mes de marzo por un delito de agresión sexual y un delito de tráfico de drogas por lo que le constaba una búsqueda policial

Este individuo ya fue detenido en febrero de este año por un robo con violencia en circunstancias similares. El detenido, español de origen norteafricano, y vecino de Huesca, de 29 años de edad, al que le constan 6 detenciones policiales anteriores, pasó ayer a disposición de la autoridad judicial.