Detenidas ocho "mulas" por estafas bancarias a siete vecinos de Huesca

La Policía Nacional ha detenido en dos meses a ocho mulas de dinero por estafas bancarias cometidas a siete vecinos de Huesca. Las víctimas recibieron un SMS de su Banco, dentro del hilo habitual de mensajes, informándoles de que se había realizado una transferencia, y que de no haberla realizado debían ponerse en contacto con su entidad llamando a un número de teléfono.

Cuando llamaban, el interlocutor se identificaba como un trabajador del departamento de seguridad, que informaba de que para retrotraer las transferencias necesitaba unos códigos que les iban a llegar por whatsapp. Con estos códigos los estafadores consiguieron acceder a las cuentas y sustraer más de 17.000 euros de las cuentas bancarias

Los agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos han conseguido identificar a los beneficiarios de dichas transferencias, denominadas “mulas de dinero”. Estas ocho personas han sido detenidas por delitos de estafa y blanqueo de capitales.

La Policía Nacional ofrece una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de estas estafas, así como para no convertirse en "mula". En primer lugar, no seguir indicaciones a través de teléfono o mensaje, ni facilitar ningún tipo de código. Aunque se reciba una llamada o mensaje que nos aparezca que es de nuestro banco, debemos desconfiar, colgar, y ser nosotros los que nos pongamos en contacto con la entidad bancaria. Ninguna entidad bancaria pedirá nunca a sus clientes datos sensibles (claves, contraseñas) por teléfono, correo electrónico, SMS, ni por cualquier otro medio.

Tampoco se debe acceder desde enlaces recibidos en correos o SMS ya que suelen suplantar y simular la página oficial. Acceder siempre escribiendo en el navegador la dirección de la entidad bancaria en cuestión. Finalmente, ponerse en contacto telefónico con la entidad bancaria o empresa en el teléfono oficial, no desde el número que nos llame.

Mulas de dinero

Las “mulas de dinero” son personas reclutadas por organizaciones criminales para recibir en sus cuentas bancarias y transferir a otras cuentas, dinero obtenido ilegalmente, como es el caso de las estafas bancarias. A través de las “mulas de dinero”, los delincuentes pueden disponer del dinero estafado sin revelar su identidad. Las “mulas” son captadas a través de redes sociales, mensajería instantánea o incluso en persona, ofreciéndoles importantes comisiones por transferir las cantidades ingresadas en su cuenta bancaria a otras cuentas bancarias. De este modo, las “mulas” se convierten también en responsables de estos hechos, imputándose delitos de estafa y de blanqueo de capitales.