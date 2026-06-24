Declarada de Interés Autonómico la ampliación de Up Lifting en Huesca

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La compañía, dedicada a la fabricación de maquinaria pesada y equipos de elevación, duplicará la superficie hasta los 20.000 metros cuadrados y triplicará la producción en los próximos años. En cuanto a empleo, se crearán 32 puestos directos y 60 indirectos. La vicepresidenta, Mar Vaquero, asegura que este tipo de inversiones refuerzan la especialización industrial de la comunidad en el sector de la Defensa, además de la proyección internacional.

Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Infraestructuras Aeronáuticas para su remisión a las Cortes. Servirá para regular la planificación, construcción, autorización y gestión de 40 infraestructuras, principalmente aeródromos y helipuertos. La previsión es aprobarla en 2027.

Vínculos con los clubes

El Ibercaja Estadio seguirá acogiendo conciertos hasta mayo de 2027 tras el convenio firmado entre la sociedad Nueva Romareda y el Gobierno de Aragón, que se ha publicado hoy en el BOA. El Ejecutivo será el encargado de elegir los artistas y también de sufragar los gastos de la celebración de esos eventos musicales, así como las posibles afecciones que pueda sufrir la infraestructura. La intención es combinar los usos deportivos con los de ocio, aprovechando la capacidad de 20.000 espectadores. Precisamente este sábado acogerá el primer concierto, que será del cantante Leiva.

Sobre otro estadio, El Alcoraz de la Sociedad Deportiva Huesca, el Gobierno aragonés está a la espera de finalizar el trámite administrativo para formalizar la compra. Como ha detallado la vicepresidenta, Mar Vaquero, la intención también es poder realizar actividades de ocio, tal y como recoge el convenio suscrito por ambas entidades.