La danza toma este fin de semana el Palacio de Congresos de Huesca

La danza regresa este fin de semana al Palacio de Congreso de Huesca con la XII edición del Concurso de Danza Vaslav Nijinsky Classic “Ciudad de Huesca” que vuelve a reunir a jóvenes bailarines y bailarinas procedentes de distintos lugares de España y del ámbito internacional. El evento, organizado por la Asociación Jaca en Danza, se ha consolidado como una de las citas destacadas en el calendario cultural y formativo de la danza y prueba de ello es el crecimiento que ha ido experimentando cada año. Ha pasado de 238 participantes en la primera edición, celebrada en 2013, a los 1.437 de este año, 603 inscritos en Classic y 834 en Modern, uno de los encuentros de danza con mayor volumen de inscripciones en España.

La modalidad Nijinsky Classic se celebra este fin de semana mientras que la Modern lo hará los días 17, 18 y 19 de abril. El certamen reúne a participantes en categorías individuales, dúos y grupos, y abarca diferentes estilos de danza. La convocatoria reúne a escuelas procedentes de prácticamente todas las comunidades autónomas y mantiene además una proyección internacional creciente. Este año participarán centros de Francia, sumándose a países que ya han estado presentes en ediciones anteriores como Portugal, Suiza, Alemania o Rusia.

El concurso cuenta además con un jurado integrado por profesionales de prestigio internacional en el ámbito de la danza, que no solo evaluarán a los participantes, sino que también impartirán clases magistrales dirigidas a los bailarines y bailarinas que participan en el certamen, convirtiendo esta cita en un espacio de aprendizaje y crecimiento artístico. El desarrollo del concurso se estructura en dos fases: semifinales el viernes y el sábado, y final y entrega de premios el domingo. Ambas fases están abiertas al público, con entradas disponibles tanto online en la web del Palacio de Congresos como en taquilla.