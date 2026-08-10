Las consultas por ciberestafa aumentan en Aragón

Durante los primeros seis meses del año 2026, la línea de asesoramiento sobre ciberseguridad, ha recibido más de 95 mil consultas, casi el doble de las que recibieron en la primera mitad del año 2025. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Oscar López, ha presentado los datos del 017, la línea gratuita y confidencial de ayuda y orientación del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). Félix Barrio, director general de INCIBE asegura que "las campañas de información y publicidad del servicio están haciendo efecto", pero el número de consultas ha aumento porque "al depender cada vez más de los servicios digitales, estamos más expuestos a intentos de fraude y extorsión digital".

Los delitos económicos se han multiplicado en los últimos años. Félix Barrio cuenta que en el último año el 017 ha atendido a más de tres mil víctimas por fraude por criptomonedas. Además, en torno al 30% de las consultas recibidas corresponden a estafas en las que el ciberdelincuente suplanta la identidad de una entidad legítima o de una persona de confianza para intentar robar información del usuario.

El director general de INCIBE afirma que la mitad de consultas son de víctimas de cualquier tipo de engaño o estafa digital, pero "afortunadamente la gente está llamando cada vez más para preguntar o informarse antes de ser víctima de un delito". Barrio declara que la mayoría de llamadas vienen de "personas muy jóvenes, niños de 8 o 9 años que no se atreven a compartir con sus padres o educadores el problema que están teniendo, o personas muy mayores, que son el colectivo más vulnerable ante los intentos de fraude digital".

El 017, además de ser una línea confidencial y anónima, acompaña a en sus consultas durante todo el proceso, "no solo les explicamos cómo proceder, sino que les ayudamos a tomar precauciones para que no les vuelva a suceder", asegura Barrio, quien remarca la importancia de hacer las llamadas en las primeras 24 - 48 horas porque "en muchas ocasiones conseguimos que se recupere el dinero". La Cibercomandancia de la Guardia Civil ha bloqueado más de 20 millones de euros en el último año y más de 6 han sido recuperados.