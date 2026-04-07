Los constructores piden revisar contratos por el aumento de precios de los materiales

Los constructores aragoneses ya están perdiendo rentabilidad por el aumento de los costes de los materiales derivados de la guerra en Irán. El precio del aluminio y aislamientos ha crecido un 15%, y un 45% el del betún, derivado del petróleo. Esto pone en jaque al sector de la obra pública en un momento en el que, en Aragón, están en ejecución diversos proyectos de edificación y mejora de carreteras.

Esas obras podrían paralizarse o podrían verse afectadas en sus plazos por esta situación. El presidente de la Agrupación de Contratistas Aragoneses de Obra Pública, Manuel Ariñez, ha explicado que “hasta ahora las empresas estamos asumiendo el aumento de costes, pero la situación empieza a ser inasumible”. “La rentabilidad media suele estar en el 3%, por lo que la subida de costes hace inviable la ejecución de las obras”.

De hecho, los materiales suponen el 70% del coste de una edificación, porcentaje que oscila entre el 50 y el 80% en el caso de las carreteras, siendo más acusado el crecimiento en trabajos de pavimentación. “Si los materiales suben entre un 15 y un 45%, las matemáticas son claras”.

Por eso, la situación exige que las administraciones revisen los contratos firmados antes del inicio de la guerra para aumentar el presupuesto. Algo que ya se hizo a raíz de la invasión de Ucrania. Ariñez ha detallado que ya ha habido conversaciones. “Hay que buscar soluciones mediante el diálogo y adquirir compromisos”.

Precisamente en Zaragoza, la alcaldesa Natalia Chueca, informó ayer en Onda Cero de su intención de aprobar una modificación de crédito para aumentar el presupuesto de la Operación Asfalto y actualizarlo, teniendo en cuenta la subida del precio del petróleo.

Según ha explicado Ariñez, el sector de la construcción – que capea problemas como la falta de trabajadores – ya está sufriendo además desabastecimiento de materiales como el del betún. Situación que se puede complicar todavía más si la guerra no termina.