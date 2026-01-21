Consolidar la estructura del bloque 4 de Santa Clara costará al menos 350.000 euros

LEER MÁS Vecinos de Santa Clara esperan conocer esta semana el coste de la reparación de los edificios

Rehabilitar la estructura del bloque número 4 de la plaza Santa Clara costará unos 350.000 euros según un primer presupuesto facilitado a los vecinos por los arquitectos y una constructora. De este modo, las 31 familias que residen en ese inmueble deberán asumir una derrama de unos 10.000 euros por vivienda, mientras que el coste para los locales de los bajos será algo superior. No obstante, los vecinos son conscientes de que no es un presupuesto cerrado ya que pueden surgir imprevistos que también tendrían que asumir, ha indicado Yolanda Sanagustín, propietaria de dos viviendas en este bloque

Sanagustín ha indicado que de momento los vecinos ya han abonado una primera derrama para la colocación de los puntales y que ahora deberán desembolsar esos 10.000 euros de media para proceder a solventar las deficiencias estructurales del inmueble. El Gobierno de Aragón ha publicado las bases de las ayudas destinadas a particulares afectados por la pérdida sobrevenida de vivienda habitual por causas extraordinarias o catastróficas, a las que se podrán acoger los vecinos de Santa Clara. Por su parte, el Ayuntamiento de Huesca aprobó en el presupuesto de 2026 un paquete de ayudas de 333.000 euros ampliables, pero no están las bases publicadas

En total fueron evacuados 65 pisos en los tres bloques. Las obras comenzarán por el bloque 4 y conforme se vayan acabando allí los trabajos seguirán por los el 2 y el 3. Los vecinos de esos bloques están a la espera de conocer sus respectivos presupuestos para rehabilitar sus bloques y poder volver a sus hogares. Algunos desalojados pudieron encontrar en su momento alternativas habitacionales por su cuenta mientras que otros pudieron instalarse en establecimientos hoteleros durante un tiempo. Recientemente 51 afectados fueron realojados en distintos alojamientos habilitados por la Cruz Blanca, residencia de las Carmelitas de Cáritas y la residencia de sacerdotes del Obispado. El Ayuntamiento seguirá garantizando alojamiento y manutención completa, incluyendo desayuno, comida y cena, hasta que las familias puedan regresar a sus viviendas. Este servicio será prestado por las cocineras del refugio municipal, manteniendo las mismas condiciones de atención que hasta ahora.