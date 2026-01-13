Desalojo preventivo

Vecinos de Santa Clara esperan conocer esta semana el coste de la reparación de los edificios

Así lo han confirmado propietarios del bloque 4, donde se detectaron los primeros pilares dañados. Lo que sí comenzarán a pagar este mes será la derrama por los puntales que asciende a 500 euros por vecino.

Redacción

Huesca |

Los propietarios afectados por el desalojo de Santa Clara en Huesca conocerán esta semana el montante económico al que asciende la reforma a la que debe ser sometidas las estructuras de sus edificios. Datos que analizarán los vecinos del bloque 4, donde saltó a la luz el estado de los pilares, en la reunión de propietarios convocada la semana que viene. Allí además de analizar las cifras, sabrán qué actuaciones concretasvan a tener que acometer. Así lo ha apuntado Yolanda Sanagustín, propietaria de dos pisos en el bloque número 4 de Santa Clara.

Sanagustín no ha podido precisar si en el montante económico se dará a conocer bloque por bloque o de forma conjunta. Lo que sí saben ya es que este mes van a tener que hacer frente a la derrama por la colocación de puntales, que según Sanagustín asciende a 500 euros por vecino.

Sanagustín es además miembro de la junta de la Asociación de Vecinos del barrio de San Lorenzo la cual este año ha decidido reducir los actos de la celebración de San Antón. Por respeto a los vecinos desalojados y porque la plaza Santa Clara sigue vallada por precaución, tan solo se llevará a cabo este sábado 17 de enero la tradicional misa en la Capilla de San Antón situada en la calle San Lorenzo, tras la cual se realizará un reparto de magdalenas y vino.

