300.000 euros para las empresas oscenses afectadas por el desalojo de Santa Clara

La vicepresidenta, Mar Vaquero, se ha reunido este viernes con los negocios afectados por el desalojo de Santa Clara para mostrarles el apoyo del ejecutivo autónomo que ha movilizado una línea de ayudas de 300.000 euros, que puede ampliarse en caso necesario para cubrir gastos como el alquiler, el traslado de mobiliario o incluso el lucro cesante. Hasta la fecha, las empresas han solicitado un total de 231.000 euros, y solo una de ellas ha decidido no acogerse a la convocatoria. Vaquero ha destacado la eficacia de la respuesta institucional, que ha permitido a los negocios retomar su pulso económico en poco más de un mes desde el incidente.

En paralelo, el Ayuntamiento de Huesca ha destinado una partida de 333.000 euros en sus presupuestos, aprobados el pasado 7 de enero, para ayudar a las familias afectadas. Además, se está coordinando el realojo de 51 personas que han estado en hoteles este último mes. Estas familias serán acogidas a partir de mañana en centros como Cruz Blanca, o las Carmelitas gracias a convenios firmados por el consistorio, garantizando así una transición ordenada.

Conscientes de la complejidad burocrática, ambas administraciones han puesto en marcha un sistema de apoyo para facilitar la solicitud de las ayudas. La ventanilla única de gestión, que ya ofrecía atención individualizada, ayudará ahora a los afectados a completar toda la documentación necesaria. Por su parte, el Gobierno de Aragón ya ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) las bases reguladoras de su propia línea de ayudas a particulares por la pérdida de la vivienda. Aunque los importes aún no están definidos, la vicepresidenta Vaquero ha reiterado el compromiso del ejecutivo.