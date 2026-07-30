La consejera de Economía aborda los retos empresariales de Huesca en su visita al Ayuntamiento

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, ha realizado este jueves su primera visita institucional a la ciudad de Huesca, donde ha sido recibida por la alcaldesa, Lorena Orduna, y miembros de la corporación municipal. Tras firmar en el Libro de Honor del Ayuntamiento, han mantenido una reunión de trabajo para abordar la situación económica y empresarial de la ciudad y sus principales retos de futuro.

La alcaldesa ha trasladado a la consejera las necesidades planteadas por los polígonos industriales, los proyectos de nuevas empresas que se están implantando en Huesca y las demandas relacionadas con la ampliación de instalaciones y la disponibilidad de suelo industrial. También han analizado la evolución del Parque Tecnológico Walqa y las posibilidades de seguir atrayendo inversiones y apoyando el emprendimiento.

Orduna ha destacado la importancia de continuar trabajando de forma coordinada para “atraer empresas, fidelizar a las que ya tenemos y apoyar todo el emprendimiento en la ciudad”. Por su parte, Eva Valle ha resaltado el “dinamismo económico” de Huesca y el crecimiento de sectores como el industrial, el agroalimentario y el tecnológico. La consejera también ha señalado la buena evolución de las exportaciones de la provincia y el crecimiento de Walqa, que cuenta ya con cerca de 90 empresas y 900 trabajadores. “Compartimos el mismo objetivo: crear crecimiento, prosperidad económica y conseguir que el efecto tractor de las inversiones beneficie a los ciudadanos oscenses”, ha afirmado Valle.