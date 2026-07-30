Encuentro institucional

La consejera de Economía aborda los retos empresariales de Huesca en su visita al Ayuntamiento

Eva Valle ha mantenido su primer encuentro institucional con la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, tras firmar en el Libro de Honor del Ayuntamiento

Redacción

Huesca |

La consejera de Economía aborda los retos empresariales de Huesca en su visita al Ayuntamiento
La consejera de Economía aborda los retos empresariales de Huesca en su visita al Ayuntamiento | Ayuntamiento Huesca

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, ha realizado este jueves su primera visita institucional a la ciudad de Huesca, donde ha sido recibida por la alcaldesa, Lorena Orduna, y miembros de la corporación municipal. Tras firmar en el Libro de Honor del Ayuntamiento, han mantenido una reunión de trabajo para abordar la situación económica y empresarial de la ciudad y sus principales retos de futuro.

La alcaldesa ha trasladado a la consejera las necesidades planteadas por los polígonos industriales, los proyectos de nuevas empresas que se están implantando en Huesca y las demandas relacionadas con la ampliación de instalaciones y la disponibilidad de suelo industrial. También han analizado la evolución del Parque Tecnológico Walqa y las posibilidades de seguir atrayendo inversiones y apoyando el emprendimiento.

Orduna ha destacado la importancia de continuar trabajando de forma coordinada para “atraer empresas, fidelizar a las que ya tenemos y apoyar todo el emprendimiento en la ciudad”. Por su parte, Eva Valle ha resaltado el “dinamismo económico” de Huesca y el crecimiento de sectores como el industrial, el agroalimentario y el tecnológico. La consejera también ha señalado la buena evolución de las exportaciones de la provincia y el crecimiento de Walqa, que cuenta ya con cerca de 90 empresas y 900 trabajadores. “Compartimos el mismo objetivo: crear crecimiento, prosperidad económica y conseguir que el efecto tractor de las inversiones beneficie a los ciudadanos oscenses”, ha afirmado Valle.

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