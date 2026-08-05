Condena institucional a las agresiones y actos violentos ocurridos en Huesca

El Pleno del Ayuntamiento de Huesca condena por unanimidad las agresiones y los actos violentos ocurridos recientemente en la ciudad, atribuidos a un grupo de menores. La sesión plenaria de este miércoles ha finalizado con una declaración institucional apoyada por todos los grupos con la que el ayuntamiento expresa su más firme condena y absoluta repulsa por dichos actos violentos. Unos hechos que son incompatibles con los valores de convivencia, respeto, libertad y pluralidad que definen a Huesca

La declaración sostiene que la violencia, "en cualquiera de sus manifestaciones y con independencia de quién la ejerza o cuáles sean sus motivaciones, no tiene cabida en una sociedad democrática". El texto recoge que la violencia no puede ser utilizada como instrumento para imponer ideas, generar miedo o alterar la convivencia y traslada su solidaridad y apoyo a las personas que se han visto afectadas por los hechos. Asimismo se reconoce la labor desarrollada por las fuerzas y cuerpos de seguridad para preservar la seguridad y la normalidad en la ciudad.

El Ayuntamiento hace también un llamamiento al conjunto de Huesca para responder a estos acontecimientos "desde la serenidad, desde la responsabilidad y el respeto a la legalidad democrática" y rechazar cualquier forma de violencia, odio o intolerancia. "La convivencia constituye uno de los principales patrimonios de nuestra ciudad y es una responsabilidad compartida que debemos proteger entre todos", expone la declaración. El documento apuesta por el diálogo, el respeto mutuo, el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos y libertades fundamentales como vías para avanzar hacia una sociedad cohesionada y segura.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Huesca reafirma su compromiso con la defensa de los valores democráticos, la convivencia pacífica, el estado de derecho y la condena de toda manifestación de violencia", además de reiterar su voluntad de trabajar junto a los vecinos y las instituciones para preservar la paz social y la seguridad en la ciudad. La declaración concluye asegurando que Huesca seguirá siendo una ciudad de convivencia, de respeto y de libertad.