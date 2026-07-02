Chueca responde a Sánchez Quero: "No celebro con champán más que este señor se vaya de la DPZ"

Aumenta la tensión entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación Provincial a cuenta de la posibilidad de que Zaragoza se quede sin festejos taurinos para las próximas Fiestas del Pilar. El intercambio de mensajes entre los máximos responsables de ambas instituciones incrementa las tensión de unas relaciones que nunca han sido cordiales. "El señor Sánchez Quero lo único que ha hecho ha sido, siempre que ha podido desde que yo soy alcaldesa, castigar a Zaragoza capital". Ha recordado la alcaldesa anteriores polémicas, como su negativa a apoyar la construcción de la Nueva Romareda cuando el Real Zaragoza abandonó el proyecto en solitario o a renovar el convenio para las inversiones en los barrios rurales, que suponía cuatro millones de euros.

La alcaldesa se ha referido también a la huelga de limpieza convocada a partir del 7 de octubre, coincidiendo con las Fiestas del Pilar. Ha pedido a empresa y comité que negocien con responsabilidad para buscar un acuerdo que beneficie a todos y no perjudique a la Ciudad en unas fechas tan señaladas. "Amenazar hoy con una huelga dentro de tres meses...Parece que están planificando boicotear las Fiestas del Pilar; y no me gustaría pensar que están pensando en algo así".

Después de que la concejal Marisa Gaspar evitar en el último pleno municipal el cese del director de Proyectos Estratégicos, José María Ruíz de Temiño, sumando su voto a los del Partido Popular, la alcaldesa ha defendido la personalidad de la concejal no adscrita. "Yo la he visto votar con el PSOE, ZEC, VOX y PP. Tiene un discurso muy propio y no me lo está poniendo fácil, pero creo que en esto tiene una parte de responsabilidad de no bloquear según que cuestiones".

Menos generosas han sido sus palabras sobre la portavoz de VOX, Eva Torres, muy crítica con el gobierno de Chueca, a pesar de que mantienen numeroso proyectos conjuntos acordados en la negociación de los presupuestos. "Tendrá que explicar esas incoherencias. Si cuando está conmigo le parece todo bien, nos da su apoyo a los presupuestos, nosotros somos leales y cumplimos los acuerdos, y cuando me doy la vuelta me pone a caer de un burro y me hace más oposición que los grupos de izquierdas, ella verá".