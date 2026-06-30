Turismo

Zaragoza mejorará este verano los datos de ocupación de los años anteriores

La encuesta de HORECA Hoteles prevé una ocupación media del 64% en la capital hasta septiembre.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Plaza del Pilar de Zaragoza
Plaza del Pilar de Zaragoza | Ayuntamiento de Zaragoza

Las previsiones turísticas en Zaragoza mejoran este verano respecto al de 2025. Según la encuesta de la asociación Horeca Hoteles, los alojamientos prevén una ocupación media del 64% en la capital y del 57% en la provincia en los próximos tres meses.

La llegada de visitantes aumentará conforme avance el verano en la capital, pasando del 59% de ocupación en julio al 62% en agosto y a cerca del 70% en septiembre, gracias a la recuperación de la actividad congresual o al festival Vive Latino. En agosto, el eclipse solar del 12 de agosto, que atraerá a un tipo de viajero distinto al habitual, ha animado las reservas.

El presidente de Horeca Hoteles, Antonio Presencio, ha detallado que también repunta la llegada de extranjeros. El turista internacional supondrá casi el 40% del total frente al 60% de visitantes nacionales. Proceden mayoritariamente de Francia, Reino Unido e Italia; y de Madrid, Cataluña y País Vasco. La estancia media se situará en 1,75 días, aunque se eleva por encima de 2 en la provincia de Zaragoza durante el mes de agosto.

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