CEOE Cepyme Huesca reclama simplificar la burocracia para impulsar la economía provincial

CEOE CEPYME Huesca ha presentado su balance del ejercicio 2025 marcado por la solidez del tejido empresarial y la importancia de la colaboración público-privada. El presidente de la organización, José Fernando Luna, y la presidenta de ACOMSEJA, Marian Bandrés, han analizado los logros del año y las reivindicaciones de cara a 2026.

Uno de los puntos clave del balance ha sido el agradecimiento expreso a la administración autonómica. José Fernando Luna ha calificado de buena la ayuda brindada por el Gobierno de Aragón y otros organismos públicos al tejido empresarial del Valle del Aragón. Según el presidente, el dinamismo demostrado por las pymes del valle ha contado con un respaldo institucional decisivo que ha permitido que el esfuerzo operativo realizado se traduzca en una consolidación de la actividad económica en el territorio. En esta línea, Luna ha subrayado la “bonanza del Plan Pirineos de la DGA”, destacándolo como la hoja de ruta necesaria para generar confianza entre los inversores y dotar de sentido a proyectos estratégicos que el territorio demandaba desde hace décadas.

Por su parte, Marian Bandrés ha puesto en valor el trabajo realizado en la desestacionalización del turismo, señalando que 2025 ha sido un año muy positivo para romper la dependencia de las temporadas tradicionales. "Nuestro modelo económico está en una fase entusiasta; la marca del territorio atrae cada vez más, pero necesitamos inversiones públicas que nos ayuden a transformar este éxito en un motor sostenible para todo el año", ha afirmado. Asimismo, ha sugerido la importancia de crear un entorno atractivo para trabajadores tecnológicos, complementando así la oferta turística y diversificando la economía local. Desde ACOMSEJA se ha hecho un llamamiento a los partidos políticos, ante las próximas elecciones autonómicas del 8 de febrero, para que incluyan en sus programas el compromiso inversor necesario para que las familias puedan vivir y trabajar en el territorio de forma permanente, independientemente de la estación.

A pesar de la resiliencia del sector, CEOE CEPYME Huesca ha puesto el foco en varios "frenos" al desarrollo. Por un lado, la simplificación administrativa: Se propone el silencio administrativo positivo a los seis meses y la declaración responsable para agilizar proyectos. En lo que respecta a mano de obra y vivienda, Luna ha alertado de la dificultad para encontrar trabajadores en sectores básicos debido a la falta de vivienda en zonas turísticas y al actual sistema de ayudas al desempleo, que en ocasiones desincentiva la contratación profesional. Finalmente, la organización sigue exigiendo la finalización de la A-23, mejoras en las carreteras comarcales y un impulso real a las conexiones ferroviarias (Cercanías) con Zaragoza, la zona del este de Aragón y Barcelona.

Por sectores, Turismo y Hostelería es el sector motor de la región y atraviesa una “fase entusiasta”. Se reclama que el éxito de la desestacionalización se apoye en inversiones públicas estratégicas para atraer capital privado y poder adaptarse así a los retos del cambio climático. Para el comercio local se reivindica como un elemento esencial de la experiencia turística y de la vida en los pueblos. Se pide apoyo frente a la competencia digital para mantener los negocios abiertos los 365 días del año. En Agricultura y Ganadería, ha sido un año de alta producción pero rentabilidad mínima por los elevados costes y las amenazas sanitarias, como la lengua azul, gripe aviar, PPA y EHE. En Construcción, se destaca el resultado positivo en obra pública y vivienda privada, pero con un grave déficit en vivienda pública por el desajuste entre precios de licitación y costes de producción. En Metal y Automoción, el sector metalúrgico crece en inversión tecnológica. La confederación reivindica que el gran impulso de las inversiones en tecnología que llegan a Aragón no se centralice en Zaragoza y tenga un reflejo real en la provincia de Huesca. Por su parte, la automoción sufre la incertidumbre por el cambio de combustibles y la falta de infraestructuras de carga. Y en Transporte: Se necesita inversión en carreteras comarcales y nacionales, pero se valora el esfuerzo inversor. Pese a esto, se mantienen las quejas por el déficit en infraestructuras ferroviarias.

CEOE CEPYME Huesca concluye el año con una disposición total al diálogo con todas las instituciones para defender los intereses del empresariado altoaragonés, apostando por un 2026 donde la estabilidad y la inversión pública descentralizada sigan siendo el motor del Pirineo.