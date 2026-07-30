El Centro de Innovación Territorial de Teruel continuará hasta 2029

El Pleno de la Diputación Provincial de Teruel ha aprobado por unanimidad el nuevo convenio de colaboración de la entidad con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico destinado al desarrollo, consolidación y ejecución de las actuaciones del Centro de Innovación Territorial (CIT) de Teruel. El proyecto está enfocado en diseñar respuestas innovadoras y sostenibles en el ámbito rural, frente a los desafíos del reto demográfico al que hace frente la provincia.

El periodo establecido en el convenio se extiende desde el año actual hasta 2029 y contará con la cofinanciación del MITECO y la Diputación. De tal forma, el presupuesto global aprobado para la operatividad y despliegue del CIT asciende a 850.000 euros, distribuidos de manera plurianual.

El Ministerio aporta el grueso de la financiación con un total de 510.000 euros, lo que se traduce en una inyección anual fija de 127.500 euros. Mientras, la aportación provincial supone una partida total de 340.000 euros, consignando un gasto de 85.000 euros en cada anualidad del periodo de vigencia.