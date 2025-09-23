CONGRESO INTERNACIONAL

170 expertos debaten sobre despoblación en Segura de los Baños

El objetivo del encuentro es dar a conocer experiencias que estén funcionando a la hora de atraer población y poder replicarlas en otras zonas del interior de España y buena parte de Europa.

Redacción

Teruel |

CONGRESO DESPOBLACION
170 expertos debaten sobre despoblación en Segura de los Baños | Gobierno de Aragón

Hoy se ha inaugurado en la localidad turolense de Segura de los Baños el primer Congreso Internacional de Despoblación, en el que participan 170 personas, entre representantes institucionales y expertos en la materia.

El objetivo del encuentro es dar a conocer experiencias que estén funcionando a la hora de asentar población con el fin de replicarlas en otras zonas y poner freno a este fenómeno demográfico que afecta a la España interior y a buena parte del continente europeo

El consejero de Fomento y Cohesión Territorial, Octavio López, ha destacado que "en Aragón el 28 % de los municipios tienen menos de 100 habitantes y para revertir esta cifra es necesario implementar las políticas de vivienda y mejorar las comunicaciones".

Desde el Gobierno de Aragón también piden que se tengan en cuenta los criterios de orografía y envejecimiento a la hora de repartir la financiación autonómica.

El congreso finalizará mañana con un análisis de las políticas de proximidad que se están desarrollando en la provincia de Teruel.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer