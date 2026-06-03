Cáritas atendió en Huesca a más de 2.500 personas siendo la vivienda el principal motivo de ayuda

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La vivienda y la alimentación siguen siendo las principales necesidades a cubrir por parte de las personas que acudieron a Cáritas, cuyo perfil es el de un hombre de entre 30 y 65 años. Así se desprende de la memoria de Cáritas Diocesana de Huesca 2025, año en el que la entidad destinó un 30% más de lo que tenía presupuestado en ayuda a la vivienda alcanzado un total de 95.000 euros. A cubrir todas las necesidades Cáritas destinó 227.078 euros y atendió a 504 personas en situación de sin hogar, que ofrece el Centro de Día Fogaril.

En total, 2.575 personas, pertenecientes a 1.438 hogares en la Diócesis, se beneficiaron de alguna ayuda o de su acompañamiento. Se han atendido a personas de 65 nacionalidades, de las que el 37% están en situación administrativa irregular. El 42% de las personas atendidas extracomunitarias son de Latinoamerica, especialmente de Colombia y Venezuela. Destacan también otros países como Marruecos o Senegal, mientras que las personas procedentes de Asía que solicitaron ayudas apenas representan el 2% del total.

Caritas cuenta con otras líneas de actividad, como el Programa Promocional, en el que han participado 244 personas; el Programa Empleo con una participación de 580 personas; la Agencia de Colocación Trobadaempleo, que ha logrado 185 inserciones laborales y Carinsertas que ha logrado 27 contratos de inserción. La presentación de la memoria forma parte de la campaña del Día de la Caridad que este año se desarrolla bajo el lema 'Elige amar. Elige comunidad', con la que Cáritas se suma a la celebración del Corpus Christi, que se conmemora el 7 de junio. Este año, como novedad, se ha elaborado la exposición "Elige comunidad" que refleja el trabajo de Cáritas y que se podrá ver en la DPH desde el 9 de junio hasta final de mes.