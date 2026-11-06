"Cancionistas" acercará la canción de autor y la composición a través de talleres y conciertos en Huesca

El área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca estrena "Cancionistas" un nuevo ciclo dedicado a la canción de autor y al oficio de componer canciones, que combina cuatro conciertos con cinco talleres de creatividad y escritura de canciones dirigidos a estudiantes. Esta iniciativa nace con el propósito de reivindicar la canción como forma de expresión artística y poner en valor el trabajo de quienes crean letras y melodías para contar historias, transmitir emociones y conectar con el público. La propuesta busca también generar espacios de encuentro entre los creadores y el público, acercando el proceso de composición a quienes disfrutan escuchando música.

El ciclo reúne cuatro propuestas musicales de estilos y trayectorias diferentes, desde el pop independiente y la canción de autor hasta la experimentación y la reinterpretación de la música tradicional. La programación combina artistas de proyección nacional con músicos aragoneses y oscenses. Los conciertos se celebrarán entre el 13 de noviembre y el 2 de diciembre, todos ellos a las 20:00 horas, en la Sala Genius del Bendita Ruina, con un precio de entrada de 5 euros por concierto. La elección de este espacio responde también a la voluntad del Ayuntamiento de apoyar a las salas de música de Huesca, contribuir a su actividad y reconocer su papel dentro de la programación cultural de la ciudad.

El ciclo comenzará el viernes 13 de noviembre con María Rodés, cantante y compositora barcelonesa que combina la canción de autor, el pop independiente y la experimentación musical. A lo largo de su trayectoria ha explorado géneros como la copla española y el folk, desarrollando una propuesta artística muy personal. Su último trabajo, Lo que me pasa (2025), incluye colaboraciones con La Bien Querida, Soleá Morente y Delafé.

El viernes 20 de noviembre será el turno de Irene Mezcal, cantante, compositora y guitarrista aragonesa vinculada a proyectos como D'Colorao y Komando Komare. Su música combina la canción de autor, el flamenco fusión y otros estilos populares. También ha desarrollado iniciativas educativas como Saber y Cantar, que utiliza canciones de distintos géneros como herramienta de aprendizaje.

La tercera cita tendrá lugar el miércoles 25 de noviembre con Lorena Álvarez, compositora e intérprete asturiana que explora las posibilidades de la música tradicional desde una perspectiva contemporánea, combinando folclore, canción de autor y experimentación. Entre sus trabajos destacan Colección de canciones sencillas (2019), su colaboración con Los Rondadores de la Val d'Echo (2021) y su último álbum, El poder sobre una misma (2025).

El ciclo concluirá el miércoles 2 de diciembre con EN, el proyecto musical del oscense Carlos Aquilué, ilustrador y músico vinculado a formaciones como Kiev Cuando Nieva y Will Spector y los Fatus. Su propuesta se caracteriza por canciones intimistas, ritmos pausados y arreglos cuidados, con influencias del folk y el pop independiente.

La programación se completa con cinco talleres de creatividad y escritura de canciones en cuatro centros educativos y espacios formativos de Huesca, impartidos por Javier Almazán. Bajo el nombre artístico de Copiloto, Almazán desarrolla su carrera musical desde 2008, cuando publicó su primer álbum, Defensa del artista que no existe. A lo largo de su trayectoria ha editado varios trabajos discográficos, entre ellos Fundamental (10 revisitaciones y 1 canción desnuda) (2024) e Interior/Noche (2025), y ha recibido cinco Premios de la Música Aragonesa.

Estas sesiones permitirán al alumnado conocer el proceso de creación de una canción, desde las primeras ideas hasta su transformación en letras y melodías. Mediante ejercicios prácticos de escritura y composición, los participantes podrán desarrollar su creatividad, trabajar la expresión personal y descubrir nuevas formas de comunicar ideas y emociones a través de la música y las palabras. Para participar no es necesario contar con conocimientos musicales previos. El primero de los talleres se celebrará el 13 de noviembre, a las 9:15 horas, en la Escuela de Arte de Huesca. El 14 de noviembre, a las 11:00 horas, tendrá lugar una segunda sesión en Art Lab. El 20 de noviembre se desarrollarán dos talleres en el IES Ramón y Cajal, a las 11:30 y a las 13:30 horas, mientras que el último se celebrará el 25 de noviembre, a las 9:30 horas, en el IES Lucas Mallada