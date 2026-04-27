Campo defiende la regularización como "oportunidad" para el sector frutícola en Aragón

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Unos 25.000 temporeros trabajarán este verano en Aragón en la recogida de fruta, la mitad de ellos lo harán en la provincia de Huesca. Hoy se ha celebrado en Velilla de Cinca una reunión preparatoria de la campaña con los distintos agentes implicados.

En ese encuentro, el subdelegado del Gobierno en Huesca ha defendido el proceso regulatorio extraordinario puesto en marcha por el Gobierno de España. Carlos Campo considera que es una gran "oportunidad para el sector de la fruta", ya que agricultores y empresas necesitan para cubrir puestos de trabajo con garantías. Campo ha criticado al futuro vicepresidente aragonés Alejandro Nolasco por cuestionar el actual reparto de ayudas. "Para Nolasco las listas de espera para las ayudas están llenas de Mohamed y me gustaría recordarle que en este importante contingente no encontrará a ningún Alejandro ni a ningún Santiago", ha señalado Campo.

El subdelegado del Gobierno en Huesca ha insistido en que el proceso transcurre con absoluta normalidad en toda la provincia. Asimismo, ha agradecido que el Ayuntamiento de Lleida, provincia con la que se comparte tejido económico, haya puesto en marcha una oficina para agilizar los trámites, “una medida que beneficiará a muchas personas que trabajan en empresas del Bajo Cinca”.

Para la temporada 2026, la Oficina de Extranjería de Huesca ha tramitado unas 1.000 autorizaciones de contratación en origen de migrantes, muchos de ellos mujeres que trabajarán en almacenes de fruta. Se va a trabajar en la prevención de agresiones machistas pero también en la prevención de riesgos laborales y en la prevención de situaciones de explotación laboral.

En materia de Inspección de Trabajo, durante la reunión se ha recordado que se va a continuar trabajando para prevenir situaciones de explotación laboral y, en cuanto a riesgos laborales, se va a incidir en la normativa relativa a las altas temperaturas.

En la línea de trabajo de la Subdelegación del Gobierno en Huesca de extender la prevención de las agresiones machistas en todos los ámbitos de la sociedad, el subdelegado del Gobierno en Huesca ha remarcado la importancia de introducir esta perspectiva en los entornos laborales vinculados a la campaña de la fruta.

Durante la reunión, José Carlos Campo ha solicitado la colaboración de los ayuntamientos y las empresas para difundir los materiales del Punto Violeta en lugares visibles de las localidades y puestos de trabajo. Asimismo, ha puesto a su disposición la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación para ampliar esta campaña con actividades formativas en tanto para personal municipal como para personas encargadas en explotaciones agrícolas o almacenes. “Son muchas las mujeres que cada año se incorporan a la recogida de la fruta o al triaje en almacenes, en algunas ocasiones como parte de contingentes de trabajadores extranjeros, por lo que pueden no conocer los recursos existentes en España, así que es una forma de llegar a ellas y que sepan que hay un sistema de protección”, ha incidido el subdelegado