Últimas lluvias

La cabecera de Riegos del Altoaragón duplica su capacidad en dos semanas

Los principales embalses han pasado de acumular hace quince días 170 hectómetros cúbicos a casi 400 actualmente. También ha crecido de forma considerable la reserva de nieve, alrededor de 100 hectómetros a la semana. Datos que hacen prever una campaña de riego "sin sobresaltos".

Redacción

Huesca |

La cabecera de Riegos del Altoaragón duplica su capacidad en dos semanas
La cabecera de Riegos del Altoaragón duplica su capacidad en dos semanas | Riegos del Altoaragón

Las lluvias de las últimas semanas han dado un vuelco a las reservas de agua en la provincia y es que, en 15 días, la cabecera de Riegos del Altoaragón, que incluye embalses importantes como El Grado, Lanuza, Mediano o Búbal, ha duplicado sus hectómetrospasando de 170 a casi 400. En estos momentos Mediano se encuentra al 50% de su capacidad, El Grado al 84%, Lanuza al 49% y Búbal al 28%.

También las reservas de nieve han crecido de manera importante, sumando según los datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro, alrededor de 100 hectómetros cada semana. Una situación muy diferente a la de comienzos de año que hace prever una campaña de riego sin sobresaltos como indica José Antonio Pradas, presidente de la comunidad de regantes. De momento no hay una fecha de inicio de la campaña de riegos sobre la mesa a expensas de ver cómo evoluciona la meteorología que sigue indicando agua para los próximos días. Pese a todo, rondará mediados de marzo como años anteriores.

De la situación hídrica y la campaña de riego se habló en la última Asamblea General donde también se hizo un repaso a las infraestructuras. En este sentido, la mirada está puesta en el embalse de Almudévar cuyas obras están terminadas y se espera ahora la fabricación del transformador necesario para que funcione la estación de bombeo. El convenio se firmó en marzo del 2025 con un plazo de 36 meses, aunque desde riegos confían en que se puedan acortar los plazos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer