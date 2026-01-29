La cabecera de Riegos del Altoaragón duplica su capacidad en dos semanas

Las lluvias de las últimas semanas han dado un vuelco a las reservas de agua en la provincia y es que, en 15 días, la cabecera de Riegos del Altoaragón, que incluye embalses importantes como El Grado, Lanuza, Mediano o Búbal, ha duplicado sus hectómetrospasando de 170 a casi 400. En estos momentos Mediano se encuentra al 50% de su capacidad, El Grado al 84%, Lanuza al 49% y Búbal al 28%.

También las reservas de nieve han crecido de manera importante, sumando según los datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro, alrededor de 100 hectómetros cada semana. Una situación muy diferente a la de comienzos de año que hace prever una campaña de riego sin sobresaltos como indica José Antonio Pradas, presidente de la comunidad de regantes. De momento no hay una fecha de inicio de la campaña de riegos sobre la mesa a expensas de ver cómo evoluciona la meteorología que sigue indicando agua para los próximos días. Pese a todo, rondará mediados de marzo como años anteriores.

De la situación hídrica y la campaña de riego se habló en la última Asamblea General donde también se hizo un repaso a las infraestructuras. En este sentido, la mirada está puesta en el embalse de Almudévar cuyas obras están terminadas y se espera ahora la fabricación del transformador necesario para que funcione la estación de bombeo. El convenio se firmó en marzo del 2025 con un plazo de 36 meses, aunque desde riegos confían en que se puedan acortar los plazos.