Buen arranque de ventas de Lotería de Navidad en Zaragoza gracias al turismo

La Lotería de Navidad es un éxito de ventas en pleno verano, cuatro meses antes de que se realice el sorteo en diciembre. Isabel Lalmoda, propietaria de la Administración de Lotería Doña Isabel, del Calle del Coso, afirma que "se está vendiendo muchísima lotería de Navidad a gente que viene de fuera de Zaragoza".

Doña Isabel cuenta que "se notó el repunte del eclipse", aunque perciben que cada vez hay más turismo en Zaragoza durante los meses de verano y "la gente que viene de fuera quiere probar un poco de suerte, aunque tenemos mucho cliente que viene todos los años en vacaciones de paso al subir a los Pirineos".

Uno de los factores más importantes de las ventas de verano son las en grupo. Lalmoda asegura que "a las asociaciones, clubes de fútbol o comisiones de fiestas de pueblos, que venden participaciones con hasta un 20% de recargo, les conviene empezar a vender cuanto antes mejor". En los últimos años ha crecido la actividad veraniega de las empresas, que para facilitar los trámites eligen un número y lo dejan en la administración de lotería para que cada trabajador lo recoja cuando quiera.