El impacto económico en Zaragoza por el eclipse alcanza los 13,6 millones

Finalizado el histórico momento del eclipse total de sol es momento de hacer balance de las principales cifras que deja. Para comprobar la magnitud que ha tenido en Zaragoza, basta con decir que el impacto económico que ha dejado en la capital aragonesa ha ascendido a 13,6 millones de euros. Cifra que se entiende entre pernoctaciones o gasto de los turistas en restaurantes y establecimientos.

Además, en el periodo comprendido entre el 7 y 12 de agosto, las consultas en la Oficina de Turismo se han multiplicado por ocho respecto a hace un año. Han alcanzado las 30.798 atenciones, con un incremento de los turistas internacionales, que se han cuadruplicado.

El puente de Piedra tuvo que se cortado al alcanzar la afluencia de un millar de personas, dos horas antes del eclipse; el Puente del Pilar a las 20.00 horas con 2.329 personas; y la pasarela del Azud con algo más de 1.200.

En cuanto a otros emplazamientos, en el recinto de Valdespartera se congregaron 4.000 personas y 678 vehículos, además de otras zonas muy concurridas como los montes de Juslibol o el Parking Sur. En total, hubo cuatro atenciones por golpes de calor.