Todo listo en Aragón para ver el eclipse total de sol

El eclipse podrá verse al 100% en las provincias de Zaragoza y Teruel y en el sur de la de Huesca. Por ejemplo, la Agencia Espacial Europea lo retransmitirá para todo el mundo desde el observatorio de Galáctica en la localidad turolense de Arcos de Salinas. Además, el Gobierno aragonés ha organizado cuatro puntos de observación en Calamocha, Javalambre, Épila y Motorland- Alcañiz. En Calamocha, el aforo total es de 15.000 personas y también alrededor de 5.500 vehículos. Aunque en las últimas horas se han ido acelerando las inscripciones, de momento están por debajo del 50%, a la espera de que crezcan a lo largo de la tarde.

Allí están desplegados efectivos de bomberos de la Diputación Provincial de Teruel, Guardia Civil, unidad de Policía Adscrita o miembros de la seguridad privada. También efectivos sanitarios y un grupo encargado de la logística para asegurar que todo funcione correctamente y actuar de manera efectiva ante posibles imprevistos.

Eclipse Zaragoza

En Zaragoza capital, el Ayuntamiento ha activado un dispositivo especial. La ocupación hotelera roza el 100% y muchos de esos visitantes son extranjeros. Desde el Ayuntamiento piden sentido común a los ciudadanos. El Consistorio recuerda la importancia de distribuirse por los puntos de mejor visibilidad de este fenómeno astronómico como Valdespartera o los Parking Sur y Norte de la Expo para disfrutarlo sin aglomeraciones. El consejero de Presidencia, Ángel Lorén, señala que los puentes de la ciudad no son la mejor opción, pero se han cortado al tráfico.

Eclipse Huesca

El eclipse también se va a seguir en el Planetario de Aragón, situado en el Parque Tecnológico Walqa, en Huesca. Allí, han mejorado sus instalaciones y dispone de un nuevo sistema audiovisual con imágenes mucho más nítidas que le colocan en la vanguardia. Esperan que la experiencia del eclipse dure 15 segundos, aunque recuerdan que cuando anochezca también se podrán disfrutar las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo.

Sobre las ocho y media, la luna empezará a tapar el sol, momento en el que es obligatorio llevar las gafas puestas, y una vez se produzca el eclipse total, durante el minuto 23 segundos que dura, será el único momento que podremos quitarnos la protección e incluso podremos contemplar Venus, situado a la izquierda un poco más alto que el sol. Los expertos señalan que el eclipse total podría provocar descensos de temperatura de hasta diez grados y generar viento porque aumentan las corrientes de aire. El profesor titular del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Zaragoza, Francisco Torcal, explica que también tendrá efectos en los animales, ya que oscurecerá antes de tiempo.